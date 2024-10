Eishockey, DEL Haie entscheiden rheinisches Derby klar für sich Stand: 18.10.2024 22:08 Uhr

Die Kölner Haie haben im rheinischen Derby gegen die Düsseldorfer EG einen klaren Sieg gefeiert. Der EHC München verlor erneut zu Hause.

Der Tabellenletzte aus Düsseldorf war mit dem 3:6 (0:4, 1:2, 2:0) noch gut bedient und hätte in der mit 13.102 Zuschauern ausverkauften Arena noch höher verlieren können. Alexandre Grenier bereitete drei Treffer der Kölner vor und ist mit insgesamt 15 Torbeteiligungen geteilter Top-Scorer der Liga.

Der EHC Red Bull München freundet sich mit seiner neuen Arena weiterhin nicht so richtig an. Beim 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) gegen die Augsburger Panther setzte es die fünfte Heimniederlage in Folge. Die Münchner sind in der Tabelle nur noch Achter.

Ingolstadt verliert - auch die Tabellenführung

Tabellenführer ERC ingolstadt kassierte gegen die Nürnberg Ice Tigers eine überraschend klare 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)-Niederlage, während den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven beim 3:0 gegen die Löwen Frankfurt ein Shutout gelang.

Ingolstadt verlor aber nicht nur das erste Spiel nach zuvor acht Siegen, sondern auch Platz 1 in der DEL-Tabelle an die Eisbären Berlin.

Im Duell der Traditionsvereine behielten die Berliner die Oberhand gegen die Adler Mannheim - allerdings erst nach Verlängerung mit 4:3 (2:3, 0:0, 1:0, 1:0). Der Rekordmeister feierte damit den sechsten Sieg nacheinander und liegt nur aufgrund des um drei Treffer besseren Torverhältnisses vor den Ingolstädtern.

Fans protestieren gegen Spiele am Donnerstag

Tags zuvor verloren die Iserlohn Roosters bei den Schwenninger Wild Wings 1:2 (1:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Zach Osburn brachte Iserlohn (20. Minute) in Führung. Teemu Pulkkinnen (58.) glich spät für die Gastgeber aus, Zach Senyshyn sorgte für den Sieg der Gastgeber.

Das Spiel hatte gerade erst angefangen, da wurde es auch schon wieder unterbrochen: Die Fans auf den Tribünen schossen Papierschnipsel auf das Eis und protestierten damit gegen die ungeliebten Donnerstagsspiele in der DEL. Da die Papierschnipsel eine Gefahr für die Spieler darstellten, musste die Eisfläche aufwändig gesäubert werden.

Iserlohn lange in Führung

Als es dann endlich losging, zeigte sich Iserlohn beim Tabellennachbarn zunächst zielstrebiger und ging verdient in Führung. Anschließend musste der starke Roosters-Keeper Andreas Jenike etliche Male retten. Als alles schon mit einem Iserlohner Auswärtssieg rechnete, trafen die Wild Wings doch noch zum Ausgleich. Und legten in der Verlängerung den Siegtreffer nach.