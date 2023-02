DEL, 56. Spieltag Haie beißen achtmal zu, Eisbären düpieren Adler Stand: 24.02.2023 22:23 Uhr

Die Kölner Haie feiern das 1000. DEL-Spiel von Moritz Müller mit einem Torfestival in Iserlohn. München bleibt nach dem souveränen Sieg gegen Frankfurt oben. Die Adler Mannheim kassieren eine bittere Pleite gegen die Eisbären Berlin.

Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller hat in seinem 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga mit den Kölner Haien einen Kantersieg gefeiert. Am Freitagabend gewannen die Haie im Jubiläumsspiel ihres Kapitäns 8:2 (3:0, 4:1, 1:1) bei den Iserlohn Roosters, die damit einen schweren Rückschlag im Kampf um die Playoff-Qualifikation erlitten.

Die Haie sind durch den klaren und auch in der Höhe verdienten Erfolg nahezu sicher in der Pre-Playoffrunde. Schon vor dem Spiel verteilten die Roosters artig Geschenke und ehrten den 36 Jahre alten Müller - nicht gerade ein Publikumsliebling im Sauerland - für seinen Karriere-Meilenstein.

Berlin nach Sieg in Mannheim weiter mit Playoff-Chancen

Die Eisbären Berlin konnten im Rennen um die Playoff-Plätze Boden gut machen. Am Freitagabend gewann der amtierende Meister gegen die Adler Mannheim mit 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) und verkürzte seinen Rückstand auf Platz zehn damit auf sechs Punkte. Matt White, Peter Regin, Alexandre Grenier, Zach Boychuk und Yannick Veilleux trafen für die Hauptstädter, die ihre Torgelegenheiten konsequenter nutzten als die Gastgeber.

An der Tabellenspitze rangiert weiter Red Bull München nach dem souveränen 4:0-Sieg gegen Frankfurt Lions.