DEL, 40. Spieltag Die Eisbären erlauben sich keine Patzer

Die Eisbären Berlin haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zumindest vorübergehend an die Spitze gesetzt. Das Team von Trainer Serge Aubin schlug die Löwen Frankfurt 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) und zog an den punktgleichen Fischtown Pinguins Bremerhaven vorbei.

Bremerhaven tritt am späteren Nachmittag (16.30 Uhr) bei Meister München an, ein Punkt reicht zur Rückkehr auf Platz eins.

Tobias Eder, Zach Boychuk, Frederik Tiffels und Kai Wissmann sorgten mit ihren Toren für den verdienten Erfolg der Berliner, bei denen Angreifer Blaine Byron nach mehrwöchiger Verletzungspause ein gelungenes Comeback gab. In Berlin stand es nach zwei Dritteln 2:2, dann trafen Tiffels (44.) und Wissmann (51.) für die Eisbären. Frankfurt konnte durch Cody Kunyk (59.) verkürzen, ging aber am Ende leer aus.

Haie verlieren nach Verlängerung, DEG mit wichtigem Sieg

Die Kölner Haie, wegen der Austragung der Handball-EM in der heimischen Arena derzeit viel auf Reisen, verloren auch ihr zweites von drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen. Nach der Niederlage am Freitag in Berlin (4:5 n.V.) gab es bei den Nürnberg Ice Tigers ein 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Nur Ryan Stoa traf im Shootout.

Kölns rheinischer Rivale Düsseldorfer EG feierte im Tabellenkeller einen wichtigen Sieg. Der Vorletzte gewann bei Adler Mannheim mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen, Siegtorschütze war Victor Svensson.