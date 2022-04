DEL: München gewinnt nach 0:3-Rückstand noch gegen Berlin

EIne Frage der Kraft

Die Eisbären waren keine 22 Stunden vorher mit einem Sieg gegen Mannheim überhaupt erst ins Finale eingezogen, während die Münchner diesen Schritt bereits am Sonntag gegen Wolfsburg geschafft und damit vier Tage Pause hatten.

Nach dem zweiten Duell am Sonntag (15.15 Uhr) in München steht bereits am Montag (19.30 Uhr) Spiel drei auf dem Programm - für die Eisbären somit insgesamt vier Partien in fünf Tagen. Drei Siege sind in der Best-of-five-Serie notwendig, um den DEL-Silberpokal zu gewinnen.

Wegen der zahlreichen Corona-Infektionen und Spielverlegungen war die Hauptrunde kurzerhand um eine Woche verlängert worden. Weil bereits am 13. Mai die WM in Finnland beginnt, werden die Play-offs in bislang nicht gekanntem Tempo durchgepeitscht.

Quelle: red