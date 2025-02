Nach Tragödie in Washington Benefizevent mit Eiskunstlauf-Stars nach Flugzeugunglück Stand: 05.02.2025 20:01 Uhr

Nach dem Flugzeugabsturz in der vergangenen Woche sollen bei einer Benefizveranstaltung mit Stars aus der Eiskunstlauf-Szene Spenden gesammelt werden.

Nach dem verheerenden Flugzeugunglück in der US-Hauptstadt Washington sollen bei einer Benefizveranstaltung mit aktuellen und ehemaligen Stars der Eiskunstlauf-Szene Spenden gesammelt werden. Das Event findet am 2. März in der Capital One Arena in der Innenstadt von Washington statt, wie der US-Eiskunstlaufverband mitteilte.

Zugesagt haben unter anderem der amtierende Weltmeister Ilia Malinin sowie die Olympiasiegerin von 1998, Tara Lipinski. Die Erlöse gehen den Angaben zufolge an den US-Eiskunstlaufverband sowie an verschiedene Stiftungen. Am Mittwochabend (Ortszeit) der vergangenen Woche war am Ronald-Reagan-Airport (DCA) eine Passagiermaschine der American Airlines beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammengeprallt.

67 Menschen kommen ums Leben

Laut Behörden kamen alle 67 Menschen bei dem Unglück ums Leben, darunter auch mehrere Eiskunstläufer und deren Betreuer sowie Familienangehörige, die von den US-Meisterschaften und einem Nachwuchscamp zurück nach Washington geflogen waren.

Unter den Opfern waren auch die ehemaligen Paarläufer Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow, die 1994 für Russland WM-Gold geholt und zuletzt in den USA als Trainer gearbeitet hatten.