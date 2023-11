Nach Tod von Eishockey-Profi Adam Johnson Festnahme wegen Verdachts auf Totschlag Stand: 14.11.2023 21:12 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall von Eishockey-Profi Adam Johnson nach einem Spiel im britischen Pokal ist ist am Dienstag (14.11.2023) ein Mann wegen Verdachts auf Totschlags festgenommen worden.

Die South Yorkshire Police machte in einer Stellungnahme keine Angaben zur Identität des Mannes. Damit blieb es auch unklar offen, ob es sich bei der festgenommenen Person um einen Gegenspieler Johnsons handelt.

Becs Horsfall, Chief-Superintendentin der Polizei von South Yorkshire, bat die Öffentlichkeit darum, "Kommentare und Spekulationen" zu unterlassen, um die Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, hieß es unter anderem bei der BBC. Die Polizei arbeite bei der Untersuchung des Todesfalls mit externen Spezialisten zusammen, hieß es weiter.

Tod von Eishockey-Profi Johnson: Ermittlungen eingeleitet

"Wir haben unmittelbar nach dieser Tragödie Ermittlungen eingeleitet und seitdem umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um die Ereignisse zusammenzufassen, die zum Tod von Adam unter diesen beispiellosen Umständen führten", sagte Chef-Ermittlerin Horsfall in der von britischen Medien zitierten Mitteilung. "Adams Tod hat Schockwellen ausgelöst, bei den Menschen hier in Sheffield, aber auch überall in der Eishockey-Welt."

Der 29 Jahre alte Johnson, in der vorangegangenen Saison noch bei den Augsburger Panthern aktiv, war am 28. Oktober im Spiel seiner Nottingham Panthers bei einem Zusammenprall von einer Kufe seines Gegenspielers am Hals getroffen geworden und an den Folgen der Verletzungen gestorben.

Sein Tod hatte große Anteilnahme und eine Sicherheitsdebatte ausgelöst. Mehrere Profiligen, darunter die DEL, haben seitdem das Tragen eines Halsschutzes vorgeschrieben.