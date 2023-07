Wettkampf in Düsseldorf Stabhochspringerin Knäsche siegt am Rheinufer Stand: 06.07.2023 16:21 Uhr

Atmosphärisches Stabhochsprung-Finale: Am Rheinufer in Düsseldorf war Anjuli Knäsche nicht zu schlagen.

Stabhochspringerin Anjuli Knäsche hat den ersten Leichtathletik-Wettkampf der Finals 2023 gewonnen. Die Schleswig-Holsteinerin verteidigte am Donnerstag (06.07.2023) erfolgreich ihren deutschen Meistertitel mit einer Höhe von 4,41 Metern.

Knäsche bleibt unter persönlicher Bestmarke

Die für die LG Leinfelden-Echterdingen startende Knäsche verwies im Finale am Rheinufer in Düsseldorf Chiara Sistermann aus Gräfeling (4,31 Meter) und Annika Roloff aus Holzminden (4,11 Meter) auf die Plätze. Für die 29-jährige Knäsche war des nach dem Sieg bei den Finals 2022 in Berlin und den Hallenmeisterschaften 2022 in Leipzig der dritte deutsche Meistertitel. Ihre persönliche Bestmarke von 4,55 Metern konnte Knäsche aber nicht knacken. Die Höhe von 4,41 Metern riss Knäsche dreimal. Immerhin: Sistermann überquerte mit ihren 4,31 Metern eine neue persönliche Bestmarke.

Männer am Freitag gefordert

Das Finale im Stabhochsprung der Männer findet am Freitag (07.07.2023) ebenfalls in Düsseldorf in der Freiluftanlage am Rheinufer statt.