Schwimmen, Stabhochsprung und mehr Die Höhepunkte der Finals am Freitag Stand: 06.07.2023 22:35 Uhr

Wo wird es am Freitag wichtig? Welche Medaillen werden vergeben? Auf wen ist zu achten? Und welche Livestreams laufen? Das erwartet Sie bei den Finals am Freitag.

Schwimmen: Märtens, Gose und Elendt im Wasser

In Berlin stehen im Schwimmen zehn weitere Finals an. Dabei kämpfen unter anderem die Magdeburger Lukas Märtens (100 Meter Rücken) und Isabel Gose (400 Meter Freistil) sowie Anna Elendt aus Frankfurt (100 Meter Brust) um die DM-Titel. Die drei DSV-Hoffnungen starten auch bei den in der kommenden Woche beginnenden Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka. WM-Hoffnung Florian Wellbrock verzichtet auf einen Start in Berlin, er will sich ganz auf die Titelkämpfe in Japan konzentrieren.

Leichtathletik: Stabhochsprung in Düsseldorf

Nur einen Wettkampf absolvieren die Leichtathleten. In Düsseldorf küren die Stabhochspringer um Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) am Rheinufer den deutschen Meister. Alle anderen deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik werden am Wochenende in Kassel ausgetragen.

Taekwondo: Acht Finals

Medaillen wird es auch im Taekwondo geben, mit dabei ist unter anderem Lorena Brandl. In der Klasse bis 73 Kilogramm will WM-Bronzemedaillengewinnerin ihren achten deutschen Meistertitel holen.

BMX, Klettern und Basketball starten

Am Freitag geht es zudem in einigen weiteren Sportarten mit den Wettkämpfen los. In Duisburg treten die BMX-Radfahrer im Landschaftspark Nord in den Disziplinen Park und Flatland gegeneinander an. Beim Park werden an speziellen Rampen akrobatische Sprünge gezeigt, beim Flatland geht es um kreative Tricks auf ebener Fläche. Im Flatland ist Dustyn Alt einer der Favoriten, im Park zählt Kim Lea Müller zu den Aushängeschildern.

Auch die Kletter-Wettkämpfe starten am Freitag, die deutschen Meister im Speed und Bouldern werden ermittelt. Im Speed zählt Junioren-Europameister Leander Carmanns bei der Entscheidung am Sonntag zu den Gold-Kandidaten.

Die Basketballer präsentieren sich mit dem spektakulären, dem an Straßen-Basketball angelehnten, 3X3-Format. Am Freitag geht es bei den Frauen mit den Vorrunden los. Am Samstag greifen auch die Männer ins Geschehen ein, bei den Frauen werden die Medaillen vergeben.

Es geht los mit Kanupolo und Sportgymnastik

Bereits am Freitagvormittag starten die Turnerinnen und Turner sowie die Kanupolo-Frauen: In der Rhythmischen Sportgymnastik geht es einen Tag nach der Mehrkampf-Entscheidung im Team mit der Mehrkampf-Entscheidung der Einzelgymnastinnen weiter, klare Favoritin ist Darja Varfolomeev aus Schmiden, Europameisterin mit dem Band. Im Kanupolo werden bis zum frühen Nachmittag die Meisterinnen ermittelt. Und die Turner suchen im Mehrkampf ihren deutschen Meister.