Rhythmische Sportgymnastik am Donnerstag TV Dahn gewinnt Mehrkampf souverän trotz Wacklern Stand: 06.07.2023 20:28 Uhr

Das Quintett des TV Dahn hat wieder zugeschlagen. Im Mehrkampf-Finale der Rhythmischen Sportgymnastik gewannen die Favoritinnen überlegen - aber nicht fehlerfrei.

Die großen Favoritinnen vom TV Dahn 1910 haben ihren deutschen Meistertitel in der Rhythmischen Sportgymnastik erfolgreich verteidigt. Die fünf Frauen aus Rheinland-Pfalz gewannen am Donnerstag mit 45,600 Punkten vor dem TV St. Wendel und dem TSV Nürnberg.

Dahn: Stark mit Reifen - dann mit Fehlern

Das Quintett des TV Dahn mit Maxima Bachmayer, Johanna Herder, Marlene Kriebel, Marie Laux und Malena Trapp überzeugte im Finale vor allem mit den fünf Reifen, hier zeigten sie eine Weltklasse-Vorstellung. In der Performance mit den drei Bändern und zwei Bällen schlichen sich einige Fehler und Unsauberkeiten ein - Bälle versprangen und die Synchronität war nicht immer perfekt.

Doch weder Wendel (40,550 Punkte) noch Nürnberg (40,050 Punkte) konnten die Frauen aus Dahn noch überholen.

Dahn-Dominanz der vergangenen Jahre

In den vergangenen beiden Jahren räumten die Starterinnen des TV Dahn, der rund 50 Kilometer südlich von Kaiserlautern beheimatet ist, bei den Finals alles ab. Sie gewannen jeweils alle drei der drei möglichen deutschen Meistertitel in den Einzel- und Team-Wettkämpfen. Großes Ziel nach den Finals in diesem Jahr sind die Weltmeisterschaften im August im spanischen Valencia, wo die Tickets für Olympia 2024 in Paris vergeben werden.