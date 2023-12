Tag sieben bei der Darts-WM Überraschung vor der Premiere von Gabriel Clemens Stand: 21.12.2023 17:15 Uhr

Der Prolog zur Auftaktsession von Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens (Saarwellingen/Nr. 22) bei der Darts-WM hat am Donnerstag (21.12.2023) eine weitere Überraschung gebracht.

Der Engländer Luke Woodhouse, als 33. der Weltrangliste nur knapp nicht auf der Setzliste, unterlag dem 104 Ränge hinter ihm platzierten Niederländer Berry van Peer am Donnerstagnachmittag mit 2:3.

Mike De Decker, der am Dienstag den deutschen Dargutin Horvat besiegt hatte, verlor kurz darauf sein Zweitrundenmatch gegen Madars Razma (Lettland/Nr. 32) mit 1:3.

Clemens gegen Überraschungssieger Leung

Am Abend startet dann auch der "German Giant" Clemens ins Turnier. Der Halbfinalist des Vorjahres bekommt es in seinem Zweitrundenmatch mit Man Lok Leung aus Hongkong zu tun, der sich in Runde eins überraschend gegen Vize-Juniorenweltmeister Gian van Veen (Niederlande) durchgesetzt hatte.

Heiß erwartet wird außerdem der zweite WM-Auftritt von Ausnahmetalent Luke Littler (England). Der erst 16 Jahre alte Junioren-Weltmeister zeigte bei seinem 3:0-Auftaktsieg gegen Christian Kist am Mittwoch mit einem Dreidart-Average von über 106 die beste Leistung eines WM-Debütanten jemals. In Runde zwei wartet der an Nummer 20 gesetzte Andrew Gilding (England) auf den Shootingstar.