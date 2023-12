Tag fünf bei der Darts-WM Horvat, Pietreczko und van Gerwen im Einsatz Stand: 19.12.2023 08:45 Uhr

Tag fünf bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace: Michael van Gerwen tritt an, auch Ricardo Pietreczko ist dabei. Und Dragutin Horvat, der mit Darts früher gar nichts anfangen konnte.

Interessant dürften für deutsche Darts-Fans vor allem die späten Ansetzungen an diesem Dienstag (19.12.2023) sein. Mit Ricardo Pietreczko ist Deutschlands bester Werfer dabei. Auch für Michael van Gerwen geht es los. Und dann ist da noch Dragutin Horvat, sein Weg an die Scheibe war ein kurioser.

Eigentlich arbeitet Horvat als Lagerist in Kassel, für die WM musste er Urlaub beantragen. Er bekam ihn natürlich. Horvat, 47, Spitzname: Herkules, war schon 2017 in London, scheiterte aber in Runde eins. Diesmal soll das anders laufen, es wäre der Höhepunkt einer Dartskarriere, auf die er eigentlich gar keine Lust hatte.

Eigentlich wollte Horvat Fußball schauen, nicht Darts spielen

Begonnen hatte das mit Horvat und dem Darts mit einem Besuch in einer Kneipe. Horvat war gekommen, um Fußball zu schauen. Die Männer am Nebentisch waren gekommen, um Darts zu spielen. Ihnen fehlte ein Mitspieler, also fragten sie Horvat. Lust hatte der keine, aber irgendwann warf er dann doch. Er wird es nicht bereut haben.

Zuletzt hat Horvat die Geschichte manchmal erzählt, auch dem Radiosender FFH. Er sagte: "Die haben über Stunden versucht mich zu überreden - ich wollte nicht, war mir zu dumm, irgendwelche Pfeile da rein zu schmeißen, wiederzuholen, um noch mal rein zu schmeißen."

Die Ansetzungen am Dienstag im Überblick:

13.30 Uhr:

Ian White vs. Tomoya Goto

Ritchie Edhouse vs. Jeffrey de Graaf

Keegan Brown vs. Boris Krcmar

James Wade vs. Matt Campbell

20 Uhr:

Steve Beaton vs. Wessel Nijman

Mike De Decker vs. Dragutin Horvat

Ricardo Pietreczko vs. Mikuru Suzuki

Michael van Gerwen vs. Keane Barry