Tag elf bei der Darts-WM Hempel und Pietreczko treffen im Ally Pally auf Top-Favoriten Stand: 28.12.2023 08:50 Uhr

Am Tag nach dem Aus der beiden Deutschen Martin Schindler und Gabriel Clemens erstarrt Ricardo Pietreczko bei der Darts-WM in London auch vor dem Match gegen Topfavorit Luke Humphries nicht in Ehrfurcht. Florian Hempel hat ebenfalls einen Klassegegner vor der Brust.

Aktuell kann Ricardo Pietreczko gar nicht genug von London bekommen. Die Weihnachtstage verbrachte der Darts-Profi mit Sightseeing in der britischen Hauptstadt, zwischen den Jahren sieht er mit seiner Freundin die WM-Partien im Fernsehen.

Darts-WM heute: Hempel am Mittag, Pietreczko am Abend

Und an diesem Donnerstag (ungefähr 21.30 Uhr/DAZN und Sport1) darf der 29 Jahre alte Nürnberger - Spitzname Pikachu - wieder selbst auf die größte Bühne. Gegner ist kein Geringerer als Topfavorit Luke Humphries, der 2023 mehr als doppelt so viel Preisgeld eingespielt hat als alle anderen Top-Spieler.

Florian Hempel trifft schon in der Mittagssession am Donnerstag (ab 13.30 Uhr) ebenfalls auf einen in überragender Form befindlichen Gegner: Steven Bunting aus England.

"Auf der Tour kann jeder jeden schlagen"

Pietreczko sagte der DPA über das bisher größte Spiel seiner Laufbahn: "Humphries ist gerade in einer guten Form, das hat man ja gesehen. Man hat oft genug gesehen, dass auf der Tour jeder jeden schlagen kann. Es gibt keinen großen Favoriten. Es gibt viele Favoriten, aber nicht den einen."

Nach abgebrochenen Ausbildungen als Kellner und Briefträger sowie einer abgeschlossenen Lehre als Lackierer scheint Pietreczko nun seine Berufung gefunden zu haben.

Pal Dardai, Roger Federer und Chris Dobey als Vorbilder

"Ich sehe mich solange Darts spielen, bis ich nicht mehr stehen kann", sagte Pikachu zu seiner Zukunft. Als Vorbilder im Sport nennt der Hertha-Fan Trainer Pal Dardai, den ehemaligen Tennis-Superstar Roger Federer sowie den englischen Darts-Profi Chris Dobey. Auf diesen könnte er in London frühestens im Finale am 3. Januar treffen.

Hempel mit Warnung an die Konkurrenten

Wie Pietreczko verblüfft auch Hempel die Darts-Szene. In der zweiten Runde sorgte er beim 3:2 über den belgischen Topspieler Dimitri Van den Bergh für das größte Comeback der bisherigen WM. 2:0 nach Sätzen lag der frühere Handball-Torhüter bereits zurück, überstand dann aber drei Matchdarts und startete seine irre Aufholjagd.

"Vielleicht ist das eine Warnung an die nächsten, dass sie die Matchdarts besser reinmachen" , hatte Hempel im Anschluss gesagt. Die wohl eher scherzhaft gemeinte Warnung dürfte Stephen Bunting aber sehr wohl ernst nehmen. Und der Engländer kann seinerseits dagegenhalten. Mit 107,28 Punkten spielte der BDO-Weltmeister von 2014 in seiner Auftaktpartie gegen Landsmann Ryan Joyce den besten Schnitt der zweiten Runde. Leichter wird es für Hempel also nicht.