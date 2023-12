Rekord bei Darts-WM Vier Deutsche dabei - Pietreczko freut sich auf die "coole Hand" Stand: 24.12.2023 13:36 Uhr

Das gab es noch nie in der Geschichte der Darts-WM: In Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel stehen vier Deutsche in der dritten Runde im "Ally Pally" in London. Der härteste Job wartet auf Pietreczko, "Pikachu", wie sein Künstlername lautet.

Deutlich bekannter ist der Spitzname seines Kontrahenten. Luke Humphries wird "Cool Hand Luke" genannt und ist neben dem Niederländer Michael van Gerwen Top-Favorit auf den Weltmeistertitel. Der Engländer mit der ganz soften und technisch herausragenden Wurfbewegung hat zuletzt den Grand Slam of Darts und die Players Championship Finals gewonnen, van Gerwen geschlagen und einen Neun-Darter gefeiert - besser geht es in dieser Sportart nicht.

Trotz all dieser Erfolge geht "Pikachu", der vor der WM im Interview mit der Sportschau sogar Titelambitionen äußerte ( "Es mag sich überheblich anhören, aber ich fahre zu jedem Turnier mit dem Ziel, es zu gewinnen." ) gewohnt locker an die große Aufgabe am 29. Dezember heran: "Luke Humphries ist genau so ein Gegner wie Callan Rydz auf der Bühne. Ich gebe mein Bestes."

Pietreczko spielt Weltklasse-Durchschnitt gegen Rydz

Und sein Bestes ist für einen WM-Rookie im zweiten Jahr auf der großen Tour absolut beeindruckend. In diesem Jahr gewann er das Top-Turnier in Hildesheim, besiegte nacheinander die Ex-Weltmeister Peter Wright und van Gerwen und hatte bei seinen acht Satzerfolgen im Finale eine nahezu unglaubliche Doppelquote von 100 Prozent: Er nutzte jeden seiner Set-Darts also gleich im ersten Versuch.

Auch bei seinem 3:2-Erfolg über den Engländer Rydz, die Nummer 30 der Setzliste dieser WM, glänzte Pietreczko, indem er sich auch durch die Tiefen eines solchen Matches hindurchkämpfte und im entscheidenden Moment wieder mal null Nervosität zeigte: Im fünften Satz spielte er einen Weltklasse-Durchschnitt von knapp 110 Punkten pro Aufnahme.

Darts-WM: Hempel, Gabriel und Clemens mit prominenten Gegnern

Auch auf die drei weitere Deutsche warten im "Ally Pally" große Herausforderungen. Den Auftakt macht am 28. Dezember Gabriel Clemens gegen die Nummer 11 der Welt, "Chizzy" Dave Chisnall. Clemens hatte im Vorjahr auch schon deutsche Darts-Geschichte geschrieben, als er mit Siegen unter anderem gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price (der zwischenzeitlich so entnervt war, dass er sich Kopfhörer aufsetzte) bis ins Halbfinale kam.

Florian Hempel trifft nach seinem spektakulären Comeback-Sieg gegen Dimitri Van den Bergh, bei dem er drei Match-Darts des Belgiers überstand, einen Tag später auf den englischen Mitfavoriten Stephen Bunting, der zuletzt ganz groß aufspielte.

Darts-Profi Florian Hempel

Die auf dem Papier leichteste Aufgabe hat Martin Schindler, der am selben Tag wie Hempel antritt und auf den Engländer Scott Williams trift. Williams ist zwar ungesetzt, hat aber mit dem Niederländer Danny Noppert auch schon einen Topspieler bei dieser WM ausgeschaltet.

Die Partien der vier Deutschen im Überblick

27.12.: Gabriel Clemens (22 der Setzliste) gegen Dave Chisnall (11/England)

28.12.: Florian Hempel gegen Steve Bunting (18/England)

28.12.: Martin Schindler (26) gegen Scott Williams (England)

29.12.: Ricardo Pietreczko gegen Luke Humphries (3/England)