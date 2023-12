Tag neun bei der Darts-WM Pietreczko will als vierter Deutscher in Runde drei Stand: 23.12.2023 11:54 Uhr

Bei der Darts-WM spielt Ricardo Pietreczko vor der Weihnachtspause gegen Callan Rydz. "Pikachu" könnte im Alexandra Palace als vierter Deutscher in die dritte Runde einziehen.

Nachdem Florian Hempel am Freitagabend (22.12.2023) mit seinem Comeback-Sieg gegen Dimitri Van den Bergh für Furore gesorgt hat, möchte Ricardo Pietreczko den nächsten Coup eines deutschen Darters landen. Mit Hempel, Gabriel Clemens und Martin Schindler stehen bereits drei Deutsche in der dritten Runde, so viele wie noch nie zuvor im "Ally Pally". Pietreczko könnte ihnen folgen, am Nachmittag trifft Pikachu", so der Spitzname des Berliners, auf den Engländer Callan Rydz.

Sollte sich Pietreczko durchsetzen, wären nach der kurzen Weihnachtspause, wenn die heiße Phase der WM beginnt, vier deutsche Darter im Rennen.

Die heutigen Partien im Überblick:



2. Runde (nachmittags):

Kim Huybrechts (Belgien) - Richard Veenstra (Niederlande)

Callan Rydz (England) - Ricardo Pietreczko (Deutschland)

Jonny Clayton (Wales) - Steve Lennon (Irland)

Daryl Gurney (Nordirland) - Steve Beaton (England)



2. Runde (abends):

Ryan Searle (England) - Tomoya Goto (Japan)

Josh Rock (Nordirland) - Berry van Peer (Niederlande)

Stephen Bunting (England) - Ryan Joyce (England)

Nathan Aspinall (England) - Ricky Evans (England)