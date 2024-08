Beachvolleyball-EM Erster Sieg für Ludwig und Lippmann Stand: 14.08.2024 14:14 Uhr

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat auf ihrer Abschiedstour an der Seite von Louisa Lippmann bei der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden ein erstes Erfolgserlebnis gefeiert.

Ludwig und Lippmann gewannen am Mittwoch (14.08.2024) gegen die Tschechinnen Miroslava Dunarova und Daniela Mokra nach anfänglichen Schwierigkeiten noch souverän mit 2:0 (21:18, 21:14). Anders als bei Olympia ist das Weiterkommen ins Sechzehntelfinale damit greifbar.

Müller und Tillmann sind schon weiter

Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) sind in derselben Gruppe bereits sicher für die K.o.-Runde qualifiziert. Nach dem Auftaktsieg gegen Ludwig/Lippmann gab es auch einen souveränen 2:0-Erfolg gegen die Sloweninnen Tjasa Kotnik und Tajda Lovsin, es winken der Gruppensieg und die damit verbundene direkte Qualifikation fürs Achtelfinale.

Ihre erste Turnierniederlage kassierten Sarah Schneider und Margareta Kozuch (Frankenberg/Hamburg) mit einem 1:2 gegen die Ukrainerinnen Maryna Hladun und Tatiana Lasarenko, haben aber noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Hanna-Marie Schieder und Karla Borger (Düsseldorf) traten dagegen nach ihrer Auftaktniederlage im zweiten Spiel "vorsichtshalber nicht an. Daumen drücken, dass sie heute Abend fit sind" , schrieb der Deutsche Volleyball-Verband bei Instagram. Dann sind alle vier deutschen Frauenduos bei ihren letzten Gruppenspielen im Einsatz.

Ehlers/Wickler steigen am Abend ein

Auch die Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler sind in den Niederlanden dabei. Das Duo steigt am Mittwochabend in das Turnier ein, das in Arnheim, Den Haag und Apeldoorn stattfindet. Insgesamt sind sieben deutsche Teams bei den Männern und Frauen am Start. Die Finals steigen am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer). Die besten Teams der Vierergruppen erreichen direkt das Achtelfinale, die Zweit- und Drittplatzierten müssen in eine Zwischenrunde.

Ludwig hatte nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus in Paris ihr Karriereende zum Saisonende angekündigt. Die 38-Jährige will nach der EM noch das Elite16-Turnier in Hamburg und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) spielen.