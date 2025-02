Basketball in der NBA Schröder feiert gelungenes Pistons-Debüt Stand: 09.02.2025 22:13 Uhr

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat am Ende einer ungemein turbulenten Woche sein Debüt in der neuen sportlichen Heimat gefeiert. Der gebürtige Braunschweiger lief am Sonntag erstmals für die Detroit Pistons in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf und feierte gegen die Charlotte Hornets einen 112:102-Erfolg.

Mit 27:26 Siegen liegt Detroit auf einem direkten Play-off-Platz. Schröder stand wie erwartet nicht in der Startformation, sondern kam von der Bank als Entlastung für Cade Cunningham, Detroits Point Guard Nummer eins. Der DBB-Kapitän spielte unauffällig, kam in 15 Minuten Spielzeit auf fünf Punkte - darunter aber ein wichtiger Dreier zum 97:90.

Pistons sind Schröders neunter NBA-Klub

Schröder, der die Saison bei den Brooklyn Nets begonnen hatte, war am letzten Tag der Wechselperiode von den Golden State Warriors zu Utah Jazz getradet worden, das Team aus Salt Lake City hatte den Deutschen aber sofort nach Detroit weitergegeben. Detroit ist nach Atlanta, Oklahoma Coty, den Los Angeles Lakers, Boston, Houston, Toronto und Brooklyn, das neunte Team, für das Schröder nun gespielt hat.

Vom NBA-Rekord ist er noch ein ganzes Stück entfernt: Ish Smith lief von 2010 bis zum Karriereende 2024 für 13 verschiedene Teams auf.