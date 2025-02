Basketball in der NBA Celtics gewinnen Top-Duell gegen Cavaliers Stand: 05.02.2025 07:53 Uhr

Die Boston Celtics haben die Cleveland Cavaliers im Duell der Top-Teams in der Eastern Conference in die Schranken gewiesen. Die LA Lakers gewannen das Stadtduell gegen die Clippers, Star-Neuzugang Luka Doncic saß dabei erstmals auf der Bank.

In dem Duell, das viele Experten auch als mögliches Finale der Eastern Conference auf dem Zettel haben, setzte sich der Meister aus Boston am Dienstagabend (04.02.2025, Ortszeit) mit 112:105 bei den Cleveland Cavaliers durch.

Clevelands Anführer Donovan Mitchell war mit 31 Punkten bester Scorer des Spiels und brachte die Cavs in der Schlussphase noch einmal heran. Doch die Celtics brachten ihre komplette Offensivpower aufs Parkett und lagen über weite Strecken des Spiels in Führung: Jayson Tatum (22 Punkte) und Derrick White (20) waren die Topscorer bei Boston, Big Man Kristaps Porzingis kam auf starke 19 Punkte und 7 Rebounds.

Für die Cavaliers war es erst die vierte Niederlage in bislang 28 Heimspielen. Mit einer Bilanz von 40:10 Siegen bleiben sie aber weiter an der Spitze der Eastern Conference, gefolgt von den Celtics (36:15), die nach den direkten Duellen der beiden Top-Teams im Osten nun mit 2:1 vorne liegen.

Lakers gewinnen gegen Clippers, Doncic erstmals auf der Bank

Die Los Angeles Lakers haben im ersten Spiel nach der spektakulären Verpflichtung von Luka Doncic einen Statement-Sieg gefeiert. Im Stadtduell bei den Los Angeles Clippers gewann das Team um Basketball-Ikone LeBron James mit 122:97. Die Lakers konnten gegen die Clippers den dritten Sieg in Folge landen. Als Fünfter im Westen liegen sie aussichtsreich Im Playoff-Rennen, einen Platz vor ihrem Stadtrivalen. Bei den Clippers tauchten die beiden Topstars ab, James Harden traf nur zwei seiner zwölf Versuche aus dem Feld, Kawhi Leonard kam nur auf 11 Zähler.

Lakers-Neuzugang Doncic nahm zunächst noch ohne Einsatz auf der Bank Platz. In Lakers-Trainingsjacke verfolgte der 25-Jährige klatschend, wie James mit 26 Punkten als bester Werfer der Partie glänzte. Doncic, der langjährige Anführer der Dallas Mavericks, war am Wochenende in einem überraschenden Tauschgeschäft zu den Lakers gewechselt, im Gegenzug kam Anthony Davis nach Dallas.

Wann der Slowene, der zuletzt wochenlang wegen einer Wadenverletzung ausgefallen war, sein Lakers-Debüt geben wird, ist noch unklar. Wie ESPN berichtete, soll Doncic am Mittwoch am Training teilnehmen, ehe ein Fahrplan für seine Premiere in LA aufgestellt werden soll. Der Würzburger Maxi Kleber, der gemeinsam mit Doncic im Rahmen des Trades zu den Lakers verschifft wirde, fehlt weiterhin verletzt.

Embiid mit starkem Comeback - Triple-Double beim Sieg gegen Dallas

Die Dallas Mavericks verloren derweil auch ihr zweites Spiel nach dem Doncic-Abgang knapp mit 116:118 bei den Philadelphia 76ers, es war die dritte Niederlage in Serie. Der neue Starspieler Anthony Davis, der für Doncic aus LA gekommen war, fehlte verletzt. Der Big Man unterstützte sein neues Team jedoch vom Spielfeldrand.

Bei den Sixers gab Superstar Joel Embiid mit einem Triple-Double (29 Punkte, elf Rebounds und zehn Assists) ein starkes Comeback. Embiis hatte zuvor 15 Partien wegen einer Knieblessur verpasst.

Hukporti darf sich bei den Knicks beweisen

Derweil nutzte der deutsche Center Ariel Hukporti eine seiner seltenen Chancen für die New York Knicks. Beim 121:115 bei den Toronto Raptors legte der 22 Jahre alte Rookie, der unter Trainer Tom Thibodeau nur wenig Spielzeit bekommt, in 19 Minuten von der Bank sechs Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists auf.