Basketball Spektakulärer NBA-Trade - Doncic zu den Lakers, Davis nach Dallas

In der NBA wird es nach übereinstimmenden Medienberichten spektakuläre Trades geben: Luka Doncic soll künftig für die Los Angeles Lakers spielen, Anthony Davis hingegen zu den Dallas Mavericks wechseln. Auch Maxi Kleber wird als Teil des Deals gehandelt.

Den Berichten zufolge, unter anderem vom stets in NBA-Angelegenheiten gut informierten Sender "ESPN", wechselt der deutsche Basketballer mit dem Slowenen Doncic sowie Markieff Morris nach Los Angeles zum Team um Superstar LeBron James. Dallas bekommt dafür neben Davis auch Max Christie und einen Erstrunden-Draftpick im Jahr 2029.

Der sich anbahnende Deal wurde in US-Medien als einer der überraschendsten Trades in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga bewertet. Doncic ist erst 25 Jahre alt und führte die Texaner in der vergangenen Saison ins NBA-Finale.

Gerüchte um Fitnessprobleme bei Doncic

"Ich glaube, einen All-Defensive-Center und einen All-NBA-Spieler zu bekommen, gibt uns eine bessere Chance. Die Defensive gewinnt Meisterschaften", sagte Dallas' General Manager Nico Harrison zu "ESPN".



Berichten zufolge sollen Fitness-Probleme bei Doncic die Mavs zu dem Tauschgeschäft bewogen haben. Allerdings ist auch Davis sehr verletzungsanfällig und deutlich älter als Doncic.

Mit den Utah Jazz ist auch eine dritte Franchise an dem Trade beteiligt. Das Team erhält den Lakers-Guard Jalen Hood-Schifino und weitere Draftpicks.

Franz Wagner mit 37 Punkten, aber Magic verlieren

Auf dem Parkett geht der Negativlauf der Orlando Magic trotz eines erneut stark aufgelegten Weltmeisters Franz Wagner weiter. Das Team aus Florida verlor bei den ebenfalls formschwachen Utah Jazz mit 99:113, es war die achte Niederlage aus den vergangenen neun Partien der Magic. Wagner war mit 37 Punkte punktbester Akteur.

Mehr Zähler erzielte der 23-jährige Berliner in seiner NBA-Karriere bisher nur zweimal (je 38). Dazu gelang Wagner mit 18 erfolgreichen Versuchen ein Karrierebestwert von der Freiwurflinie. Sein deutscher Teamkollege Tristan da Silva kam auf neun Punkte. Franz Wagners Bruder Moritz fehlt wegen eines Kreuzbandrisses bis Saisonende.

Hartenstein gewinnt mit Oklahoma City

Nach der überraschenden Niederlage gegen Dennis Schröder und die Golden State Warriors fanden die Oklahoma City Thunder wieder in die Spur. Das Team um Isaiah Hartenstein fertigte die Sacramento Kings mit 144:110 ab. Aaron Wiggins erzielte 41 Punkte, so viele wie noch nie in seiner Karriere. Hartenstein brillierte mit 16 Zählern und 14 Rebounds.

Die Los Angeles Lakers sind abseits des Trubels um die bevorstehenden Trades weiter im Aufwind. Angeführt von LeBron James gewannen die Kalifornier im Madison Square Garden mit 128:112 bei den New York Knicks. James überragte beim sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen der Lakers mit einem Triple-Double (33 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists).