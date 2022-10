20. NBA-Saison für LeBron James Sehr lang lebe der König Stand: 18.10.2022 11:19 Uhr

LeBron James geht in sein 20. NBA-Jahr und könnte zum besten Punktesammler der Geschichte aufsteigen. In seinem Schatten brennt Dennis Schröder bei den L.A. Lakers auf Revanche. Die großen Titelkandidaten kommen jedoch aus anderen Städten.

Von Philipp Awounou

37 Jahre und 293 Tage. So alt wird LeBron James sein, wenn er in der Nacht auf Mittwoch (19.10.2022) in seine 20. NBA-Saison startet. Er wird dann zum 1633. Mal als Profi auf dem Court stehen und auf seinen 1069. Sieg hoffen.

Nur die wenigsten halten es derart lange in der Verschleiß-Liga NBA mit ihren 82 Saisonspielen (plus Playoffs) aus. Und wenn, dann sind sie an diesem Punkt für gewöhnlich nur noch ein Schatten alter Tage. Bei Dirk Nowitzki etwa schrie in den letzten zwei, drei Karriere-Jahren jede Bewegung nach Ruhestand. Andere, etwa Kareem-Abdul Jabbar oder Tim Duncan, waren mit Ende 30 zwar noch sehr produktiv - aber dennoch weit weg von ihrem Zenit.

James setzt neue Maßstäbe

James hingegen definiert die Gesetzmäßigkeiten des Alterns im Basketball seit Jahren neu: Die Vorsaison beendete er mit 30 Punkten im Schnitt - dem besten Wert seiner gesamten Karriere. Starke Leistungen in der diesjährigen Vorbereitung lassen erwarten, dass er auch in der neuen Spielzeit dominieren wird.

"Er macht das jetzt schon 20 Jahre und hat immer noch Spaß", sagte Dennis Schröder, der in dieser Saison zum zweiten Mal nach 2020/21 an James' Seite bei den Lakers spielen wird, der Sports Illustrated. "Es ist einfach krass, was er tagtäglich macht. Seine Energie. Seinen Routinen. Und wie er den Moment genießt! Er fühlt es einfach."

Wann fällt der Rekord von Kareem-Abdul Jabbar?

"King James" könnte seinem ohnehin großen Vermächtnis nun die (vorläufige) Krone aufsetzen: Nur noch 1.325 Punkte fehlen ihm, um Jabbar als bester Scorer der Geschichte abzulösen. Seit Ende der 1980er steht die Center-Legende an der Spitze der Liste, gefährliche nahe kam seinen 38.387 Punkten seither niemand. Niemand außer James.

16,7 Zähler im Schnitt würden dem 37-Jährigen reichen, um in der neuen Saison vorbeizuziehen - vorausgesetzt, er absolviert jedes Spiel. Würde er seinen Karriereschnitt von 27,1 Punkten halten, würde die Marke sogar schon nach 49 Begegnungen purzeln. Sofern James sich nicht schwer verletzt, ist die Frage also weniger ob, sondern eher, wann er den historischen Rekord knacken wird - ausgerechnet in "Purple and Gold", den Farben der Lakers, für die einst auch Jabbar aufgelaufen war.

"Hier zu sitzen und zu wissen, dass ich kurz davor bin, den wahrscheinlich meistgejagten Rekord der NBA zu brechen, einen Rekord, von dem die Leute sagten, er würde nie gebrochen werden - das lehrt mich Demut", sagte James vor wenigen Wochen.

Kältekammer und gute Gene

Das Fundament all seiner Erfolge ist James' unkaputtbar wirkender Körper. 2,06 Meter groß, 113 Kilo schwer, der 37-Jährige ist ein Jahrhundertathlet: Nicht nur wegen seiner Sprunggewalt und dampfwalzenartigen Wucht, auch wegen seiner enorm widerstandsfähigen Muskeln, Sehnen und Bänder. Zwar haben die Wehwehchen in den letzten Jahren leicht zugenommen, doch es bleibt Fakt, dass James seit seinem Debüt 2003 88 Prozent aller möglichen Regular-Season-Spiele absolviert hat und nur einmal mehr als 30 Partien verpasste (2020/21).

Die Belastbarkeit ist jedoch nicht nur das Resultat guter Gene; laut seinem Manager Maverick Carter investiert der Basketballer jährlich rund 1,5 Millionen Dollar in seine Gesundheit.

Von Fitness-Routinen über Ernährung und Schlaf hin zur mentalen Komponenten: James gilt seit vielen Jahren als Musterprofi, der fast alles tut, um seine körperlichen Attribute auf dem höchstmöglichen Level zu erhalten: Dazu gehören eigene Kältekammern, Eins-zu-Eins-Nachbildungen der Team-Gyms in seinen Privathäusern, Analysen seines Sprung- und Landeverhaltens und vieles mehr.

Mit diesem Lebensstil hat James neue Maßstäbe gesetzt. Flankiert von Spielern wie Stephen Curry und Kevin Durant (beide 34), ist er die Speerspitze einer Generation, deren Karrieren dank trainingswissenschaftlicher und technologischer Fortschritte wesentlich langlebiger ausfallen werden als die ihrer Vorgänger.

Wie der Vater, so der Sohn

So passt es in Bild, dass James perspektivisch noch ein Novum winkt, das selbst seinen Punkterekord in den Schatten stellen könnte - zumindest in Sachen Romantik. Als erster Spieler der Geschichte könnte er gemeinsam mit seinem Sohn auf dem Court stehen – vielleicht sogar mit zweien. Sein ältester Spross, LeBron "Bronny" James Jr. ist 18 Jahre alt und hat NBA-Talent. Setzt er seine bisherige Entwicklung fort, könnte er 2024 in die Liga kommen.

James zweiter Sohn wiederum, Bryce, ist 15 und hat vielleicht sogar noch bessere Veranlagungen. Er wäre ab 2026 spielberechtigt. Ein dann 42-jähriger Vater und zwei Söhne in der NBA: klingt absurd, und doch sollte man es im Fall von James nicht ausschließen – ebenso wie einen Titel in der kommenden Saison.

Titelfavorit sind andere

In zehn seiner 19 Saisons stand James in den NBA-Finals. Damit übertrifft er 27 von 30 NBA-Franchises in deren gesamter Geschichte. Wo immer James auch spielt, er macht sein Team fast automatisch zum Titelkandidaten.

Zum engeren Kreis der Favoriten gehören die Lakers in dieser Saison jedoch nicht, trotz großer Star-Power. Nach der schwachen Vorsaison wurden viele neue Spieler verpflichtet, darunter Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, man wird sich erstmal finden müssen. Doch unabhängig vom Teamerfolg und ohne, dass der erste Ball durch die Luft geflogen ist: Die größte Geschichte der Saison scheint bereits reserviert - für den ewigen König James.