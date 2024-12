Comeback nach Schlaganfall Popovich drängt wieder auf die Trainerbank in der NBA Stand: 17.12.2024 07:31 Uhr

Nach seinem leichten Schlaganfall denkt Trainerikone Gregg Popovich auch mit 75 Jahren nicht ans Aufhören in der NBA.

"Niemand freut sich mehr, mich wieder auf der Bank zu sehen, als die talentierten Menschen, die meinen Rehabilitationsprozess geleitet haben" , teilte Popovich am Montag (16.12.2024) in einem Statement mit. Das medizinische Personal habe "schnell gelernt, dass ich nicht gerade trainierbar bin" .

Popovich fehlt den San Antonio Spurs seit dem Vorfall am 2. November, Assistent Mitch Johnson führt das Team derzeit als Interimstrainer. "Das waren unerwartete sechs Wochen für meine Familie und mich" , hieß es in der Mitteilung, die Unterstützung in dieser Zeit sei "wirklich überwältigend" gewesen, die Familie dafür "ewig dankbar" .

Keiner feierte mehr NBA-Siege als Popovich

Der frühere US-Nationaltrainer betreut die Spurs bereits seit 1996, kein anderer Coach blieb so lange bei einem Team. Popovich führte San Antonio zu fünf Meisterschaften (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014), mit 1390 Siegen in der Hauptrunde und 170 Siegen in den Playoffs führt er zudem die ewige Bestenliste der NBA-Trainer an. Mit den USA feierte er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille.