Die Warriors kassierten am Donnerstagabend (20.01.2022/Ortszeit) eine überraschende 117:121-Niederlage nach Verlängerung gegen die Indiana Pacers. Keifer Sykes war der Matchwinner für die Pacers, er erzielte in der Verlängerung fünf Punkte in Serie, die am Ende die Vorentscheidung bedeuteten. Superstar Steph Curry erzielte 39 Punkte für Golden State, traf aber in der Verlängerung nicht mehr.