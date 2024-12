Zwei Spiele in Macau NBA kehrt offenbar nach China zurück Stand: 06.12.2024 08:31 Uhr

Nach sechs Jahren soll die nordamerikanische Basketballliga NBA wieder nach China zurückkehren.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist geplant, dass im Oktober des kommenden Jahres zwei Pre-Season-Spiele zwischen den Brooklyn Nets und den Phoenix Suns in Macau stattfinden.

Letztmals in China gastiert hatte die NBA 2019. Damals hatte Daryl Morey, seinerzeit General Manager bei den Houston Rockets, per Tweet seine Unterstützung für die Proteste in Hongkong ausgedrückt, weshalb es zu atmosphärischen Störungen zwischen der NBA und China gekommen war. Die Übertragung der Spiele der Profiliga im chinesischen Fernsehen wurde abgesetzt.

Wogen sind geglättet

Laut "ESPN" sind die Wogen zwischen der Liga und China aber inzwischen geglättet. NBA Commissioner Adam Silver hatte im Oktober gesagt, dass er davon ausgehe, dass Ligaspiele künftig wieder in China stattfinden würden. "Wir hatten dort vor der Pandemie einen bekannten Vorfall mit einem Tweet, und die chinesische Regierung hat uns für eine gewisse Zeit vom Bildschirm genommen" , sagte Silver. "Wir haben das akzeptiert. Wir standen zu unseren Werten."

Die abgesetzte TV-Übertragung in China hatte die NBA bis 2022 mehrere hundert Millionen US-Dollar gekostet. Dafür wuchs die Liga in anderen Ländern und trug in Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate zuletzt mehrfach Pre-Season-Spiele aus.