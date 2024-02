Basketball in der NBA Allstar Game mit Punkterekord Stand: 19.02.2024 07:52 Uhr

Die Auswahl der Eastern Conference hat das Allstar-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen. Das Team um Topspieler wie Giannis Antetokounmpo oder Damian Lillard setzte sich in einem Spiel der Rekorde in Indianapolis gegen den Westen mit dem "ewigen" All-Star LeBron James 211:186 durch.

Damit übertraf der Osten die 2016 vom Westen aufgestellte Punktebestmarke (196) in der 73-jährigen Geschichte der Begegnung deutlich. Point Guard Lillard von den Milwaukee Bucks wurde nach seinen 39 Punkten und sechs Assists zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt.

Lillard MVP, Towns mit 50 Punkten Topscorer

" Das ist eine Ehre ", sagte er: " Ich war schon ein paar Mal hier, jetzt diese Auszeichnung zu erhalten, ist etwas Besonderes. " Erfolgreichster Werfer war Karl-Anthony Towns (Westen) von den Minnesota Timberwolves, der 50 Punkte und drei Assists erzielte.

"Wir hatten Spaß ", sagte Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), der den Osten als Kapitän anführte.

LeBron James zum 20. Mal im Allstar-Game

LeBron James stand in seiner 21. Saison in der NBA zum 20. Mal im Allstar-Game - und baute damit seinen eigenen Rekord weiter aus. Und es gab weitere Bestmarken: Die Gesamtzahl von 397 Punkten übertraf den Höchstwert von 2017 (374) klar, dem Osten glückten 42 Drei-Punkte-Würfe und damit sieben mehr als dem Team LeBron 2019.

193 Punkte in der ersten Spielhälfte bedeuteten ebenfalls eine Bestmarke für zwei Viertel (vorher 191 2023), 186 Zähler wie der Westen hatte noch nie ein unterlegenes Team.

Das "Beste" an diesem denkwürdigen Abend aber, betonte Superstar James, war, " dass sich niemand verletzt hat. Alle haben es unbeschadet überstanden ." Dem 39-jährigen gelangen acht Punkte, vier Rebounds und drei Assists.

Große Show beim Allstar Game

Zum großen Showprogramm beim Allstar Game gehörte auch die Vorstellung von 75 der größten Spieler der Liga in der Halbzeitpause. Geehrt wurden unter anderem Dennis Rodman und Michael Jordan, Mitglieder der legendären Meister-Teams der Bulls in den 1990er-Jahren. Rodmans Sohn wird künftig mit dem Sohn von LeBron James zusammenspielen.

Curry gegen Ionescu im Dreier-Contest

Viel beachtet wurde auch der Dreier-Wettbewerb zwischen Steph Curry und WNBA-Spielerin Sabrina Ionescu. Warriors-Anführer Curry setzte sich am Ende mit 29:26 gegen die Weltmeisterin von New York Liberty durch. Es war das erste Duell dieser Art im Rahmen des Allstar-Wochenendes. Beim Allstar-Game der WNBA hatte Ionescu mit sagenhaften 37 (von 40 möglichen) Punkten geglänzt und danach Curry herausgefordert.

Das 74. All-Star-Game der NBA findet am 16. Februar 2025 in San Francisco in der Halle der Golden State Warriors statt. In der NBA geht es in der Nacht auf Freitag weiter.