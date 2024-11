Basketball in der NBA Franz Wagner Topscorer bei Magic-Sieg, Wembanyama mit 50 Punkten Stand: 14.11.2024 07:47 Uhr

Franz Wagner hat die Orlando Magic mit einer starken Leistung zum nächsten Sieg geführt. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ging mit den Nets gegen die Celtics unter. Jungstar Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs schrieb sich in die Geschichtsbücher ein.

Franz Wagner war am Mittwochabend (13.11.2024, Ortszeit) beim 94:90-Erfolg gegen die Indiana Pacers mit 29 Punkten einmal mehr der Topscorer bei den Orlando Magic.

Sein älterer Bruder Moritz steuerte 10 Punkte bei, der deutsche Rookie Tristan da Silva kam in 21 Minuten Spielzeit auf zwei Zähler, hatte aber mit 9 Rebounds auch seinen Anteil am Sieg. Auch Center Goga Bitadze glänzte am Brett, schnappte sich 12 Rebounds.

Orlando sicherte sich den Sieg durch ein starkes Schlussviertel mit einem 13:1-Run. Es war der vierte Sieg in Serie für die Magic, die zudem alle ihre sechs Heimspiele gewinnen konnten.

Schröder und Nets vom Meister überrollt

Dennis Schröder musste mit den Brooklyn Nets eine deftige 114:139-Heimpleite gegen die Boston Celtics einstecken. Bis zur Halbzeit lag das Team deutschen Nationalmannschaftskapitäns (16 Punkte), in Schlagdistanz (60:65). Doch im zweiten Abschnitt drehte der Meister auf Jayson Tatum überragte bei den Celtics mit 36 Punkten. Für die Nets war es die siebte Niederlage im zwölften Spiel. Von den letzten 13 Duellen gegen Boston haben sie nur einmal gewinnen können.

Wembanyama erstmals mit 50 Punkten

Victor Wembanyama hat erneut NBA-Geschichte geschrieben. Der 20 Jahre alte Franzose avancierte mit seiner neuen Karrierebestleistung beim 139:130 seiner San Antonio Spurs gegen die Washington Wizards zum viertjüngsten Spieler, der die 50-Punkte-Marke erreicht hat. Jünger waren bislang nur Brandon Jennings, LeBron James und Devin Booker, die alle ebenfalls 20 Jahre alt waren, als sie die 50 Punkte knackten.

" Ich würde Ihnen gerne sagen, dass Sie auf eine bestimmte Art aufwachen oder sich beim Aufwärmen richtig gut fühlen, aber am Ende des Tages haben wir in der NBA jeden zweiten Tag ein Spiel ", sagte Wembanyama, der gegen die Wizards acht Dreier versenkte. Die NBA-Bestleistung des Centers hatte zuvor bei 40 Punkten gelegen. Der Franzose hat zudem nun in drei Spielen hintereinander sechs oder mehr Dreipunktewürfe versenkt.

Superstars glänzen - 59 Punkte für Antetokounmpo, 45 für Towns

Übertroffen wurde er nur von Giannis Antetokounmpo, der Superstar der Milwaukee Bucks erzielte beim 127:120-Sieg nach Verlängerung gegen die Detroit Pistons sogar 59 Zähler. Der Grieche versenkte 21 seiner 34 Würfe und kam zudem auf 14 Rebounds und sieben Assists.