NBA-Saisonstart Favoriten, deutsche Spieler und Rekorde Stand: 18.10.2022 09:25 Uhr

Die NBA-Saison startet in der Nacht auf Mittwoch. Wir sprechen mit Lovis Binder, Host von NBA Overtime, dem Basketball-Kanal der Sportschau und funk auf Instagram, über die Favoriten, deutsche Spieler und LeBron James.

Welche Teams gehen als Favoriten in die neue Saison?

Für mich war das Rennen um den Titel lange nicht mehr so offen wie in dieser Saison. Ich sehe den aktuellen Champion Golden State Warriors und die Milwaukee Bucks leicht vorne. Die Warriors haben ihre wichtigsten Spieler halten können und profitieren von ihrer Erfahrung und der Weiterentwicklung ihrer jungen Spieler. Milwaukee hat rund um den für mich besten Spieler der Welt, Giannis Antetokounmpo, ein sehr starkes Team mit guten Dreierschützen.

Wie viele deutsche Spieler gibt es in der Liga und wie wichtig sind ihre Rollen in den jeweiligen Teams?

Nachdem Isaac Bonga im Sommer zum FC Bayern München gegangen ist, gibt es in dieser Saison sechs deutsche Spieler. Die größte Rolle wird der 21-jährige Franz Wagner bei den Orlando Magic einnehmen. Wagner hatte eine beeindruckende erste Saison mit 15 Punkten, vier Rebounds und drei Assists pro Spiel. Bei der EM war er offensiv und defensiv einer der Leader der deutschen Nationalmannschaft. Sein großer Bruder Moritz Wagner spielt auch bei den Magic und wir als Center von der Bank kommen.

Center Isaiah Hartenstein hat im Sommer seinen ersten großen Vertrag unterschrieben. Er wird bei den New York Knicks zu Beginn einen festen Platz in der Rotation bekommen und von der Bank kommen. Daniel Theis ist vor der Saison in einem Trade zu den Indiana Pacers geschickt worden - ein Team, das einen Neuanfang startet und vor allem auf junge Spieler setzt. Es bleibt abzuwarten, wie sie Theis einsetzen werden.

Big Man Maxi Kleber hat seinen Vertrag bei den Dallas Mavericks verlängert und wird wie bisher mit seiner Defense und seinen Dreierwürfen eine wichtige Rolle im System der Mavs spielen. Wie Dennis Schröder bei den Los Angeles Lakers eingesetzt wird, ist noch nicht absehbar - Schröder ist erst spät zur Vorbereitung in die USA gekommen und hat sich dann am Finger verletzt.

Was ist für die Teams der Deutschen möglich?

Die Mavs haben mit Luka Doncic einen der besten Spieler der Liga. Fügen sich die Neuverpflichtungen gut ein, könnte Dallas es wieder in die Conference Finals schaffen. Bei den Lakers ist eine Prognose schwierig. Das Team hat viele neue Spieler und Stars, die in den letzten Jahren oft verletzt waren. Gibt es keine großen Trades, wäre die erste Runde in den Playoffs meiner Meinung nach ein Erfolg. Indiana wird sehr wahrscheinlich zu den schlechtesten Teams der Liga gehören – ich kann mir gut vorstellen, dass die Pacers Theis während der Saison zu einem anderen Team schicken.

New York wird sehr wahrscheinlich um die letzten Plätze der Playoffs kämpfen. Orlando Magic gehörte letzte Saison zu den schlechtesten Teams der Liga. Mich hat die Offensive in der Vorbereitung beeindruckt. Ich denke, dass sie sich verbessern, aber die Playoffs trotzdem nicht erreichen werden.

Welche Spieler gelten als Favoriten auf den Titel des "Most Valuable Player" (MVP)?

Giannis Antetokounmpo und Nikola Jokic haben die letzten vier Titel unter sich ausgemacht und gehören weiterhin zu den besten Spielern der Liga. Da die Jury zuletzt vor 36 Jahren einen Spieler dreimal hintereinander zum MVP gemacht hat, ist es unwahrscheinlicher, dass Jokic es wird. Luka Doncic hat sich von Jahr zu Jahr verbessert und eine starke EM gespielt, auch er zählt zu den Favoriten. Joel Embiid von den Philadelphia 76ers steht für mich auch auf der Favoritenliste.

Und was ist mit LeBron James?

LeBron James hätte letzte Saison MVP werden können, wenn er nicht so viele Spiele verletzt verpasst hätte. Dass wir über einen 37-Jährigen noch als möglichen MVP-Kandidaten sprechen, ist beeindruckend. Er wird sehr wahrscheinlich im Frühjahr den ewigen Rekord der meisten Punkte in der regulären Saison brechen. Den hat die Legende Kareem Abdul-Jabbar mehr als 30 Jahre gehalten.

Welche wichtigen Neuerungen gibt es in der Liga?

Die Liga hat eine Regeländerung vorgenommen, über die ich mich freue. Bisher konnte die Verteidigung bei Fast Breaks taktisch foulen. So konnte sie meist klare Punkte verhindern und hat dafür nur ein normales Foul bekommen. Wenn jetzt ein Spieler in dieser Situation foult, ohne eine wirkliche Chance zu haben, an den Ball zu kommen, bekommt er ein Foul, das gegnerische Team einen Freiwurf und Ballbesitz. Das wird für weniger Unterbrechungen und mehr spektakuläre Dunks sorgen.

Passt die NBA den Spielplan an die Fußball-WM an? Wann starten die Playoffs?

Nein, die reguläre NBA-Saison läuft wie gewohnt von Oktober bis Mitte April. Dann starten die Playoffs. Die Finals fangen Anfang Juni an.

Die Saison startet Mittwochnacht um 01:30 Uhr mit dem Spiel Boston Celtics - Philadelphia 76ers, danach spielt der aktuelle Champion Golden State gegen die Los Angeles Lakers. NBA Overtime berichtet täglich über die NBA.