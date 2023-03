Basketball in der NBA Lakers bauen ihre Siegesserie aus Stand: 11.03.2023 08:44 Uhr

Dennis Schröder, Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, hat mit den Los Angeles Lakers in der NBA nach einem fulminanten Schlussviertel den dritten Sieg nacheinander gefeiert.

Die Kalifornier gewannen am Freitag (10.03.2023/Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga nach langem Rückstand gegen die Toronto Raptors noch mit 122:112. Schröder steuerte 23 Punkte bei, zehn davon in den letzten neun Minuten. Dazu verbuchte der Braunschweiger sieben Assists und einen Rebound.

Die Lakers waren mit einem Fünf-Punkte-Rückstand ins letzte Viertel gegangen. Dann drehten sie auf: 37 Punkte warfen die Lakers im letzten Abschnitt, die Raptors dagegen nur 22.

Die Lakers festigten mit einer Bilanz von 33:34 Siegen den neunten Platz in der Western Conference, der für die Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt.

Neben Schröder ragte beim 17-maligen Champion mit 28 Punkten und neun Assists D'Angelo Russell heraus, der die vergangenen sechs Partien wegen einer Verletzung verpasst hatte. Der verletzte LeBron James fehlt den Lakers weiterhin.

Dem Superstar gefiel, was er sah: "Mann, ich liebe dieses Team", twitterte er.