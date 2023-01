Basketball in der NBA Wagner zurück, aber Orlando verliert Stand: 06.01.2023 07:12 Uhr

Franz Wagner durfte nach seiner Sperre in der NBA wieder mitspielen - dennoch verloren die Orlando Magic gegen Memphis.

Nach einer Sperre von einem Spiel ist Franz Wagner in der NBA mit einer Niederlage auf das Parkett zurückgekehrt. Mit den Orlando Magic kassierte der Basketball-Nationalspieler am Donnerstag ein 115:123 (43:65) gegen die Memphis Grizzlies in der nordamerikanischen Profiliga.

Sperre nach Rangelei

Die Magic gingen mit einem Rückstand von 14 Zählern Differenz in den Schlussabschnitt. Dort versuchte Wagner, sein Team heranzuführen: 19 seiner 22 Zähler erzielte er im letzten Viertel. Doch Orlando konnte die Partie nicht mehr drehen und verlor zum vierten Mal in den vergangenen fünf Partien.

Franz Wagner war für ein Spiel gesperrt worden, nachdem er bei einem Gerangel um seinen Bruder Moritz Wagner im Spiel gegen die Detroit Pistons den Bankbereich seines Teams verlassen hatte. Moritz Wagner wurde nach seinem harten Foul gegen Detroits Killian Hayes für zwei Partien gesperrt und fehlte Orlando auch gegen Memphis.

Dallas chancenlos gegen Boston

Die Dallas Mavericks verloren gegen die Boston Celtics, das derzeit beste Team der NBA, deutlich mit 95:124 (46:64). Damit endete der Erfolgslauf der Texaner von sieben Siegen in Serie. Luka Doncic erzielte 23 Zähler und spielte im vierten Viertel nicht mehr, da die Partie dort bereits entscheiden war.

Bei den Celtics war Jayson Tatum mit 29 Punkten, 14 Rebounds und zehn Assists der beste Akteur auf dem Parkett. Der finnische Nationalspieler Lauri Markkanen führte mit einem Karrierebestwert von 49 Punkten seine Utah Jazz zu einem 131:114 (64:56)-Auswärtserfolg bei den Houston Rockets.