NBA - Warriors ohne Mühe gegen Pistons, Curry wieder dabei

Die Golden State Warriors haben ihr NBA-Heimspiel gegen die Detroit Pistons überzeugend gewonnen. Im ersten von sieben Heimspielen in Serie holte der Titelfavorit der NBA am Dienstagabend (18.01.2022, Ortszeit) ein 102:86 und lag bereits zur Halbzeit 66:38 in Führung.

Steph Curry konnte nach seiner Verletzungspause wieder auflaufen und verbuchte 18 Punkte, Klay Thompson kam auf 21 Zähler.