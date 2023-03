Basketball in der NBA Mavericks dürfen nach Sieg gegen Pacers wieder hoffen Stand: 28.03.2023 07:47 Uhr

Die Dallas Mavericks haben in der NBA ihre Serie von vier Niederlagen beendet und sich im Playoff-Rennen zurückgemeldet.

Die Mavericks gewannen in der nordamerikanischen Basketball-Liga nach zuvor vier Niederlagen in Serie mit 127:104 bei den Indiana Pacers. Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber musste am Montagabend (27.03.2023/Ortszeit) wegen erneuter Oberschenkelprobleme aussetzen, dafür durften die "Mavs" auf ihren Starspieler Luka Doncic setzen.

Sperre gegen Doncic aufgehoben

Die bereits verhängte Sperre gegen den Slowenen nach dem 16. Technischen Foul in der laufenden Saison wurde von der NBA nachträglich aufgehoben. Doncic verbuchte als bester Werfer seines Teams 25 Punkte, hinzu kamen sieben Rebounds und sechs Assists.

Mit 37 Siegen und 29 Niederlagen ist Dallas weiter Elfter in der Western Conference und damit außerhalb der Playoff-Ränge. Die "Mavs" liegen aber nach Siegen gleichauf mit den Los Angeles Lakers und Oklahoma City Thunder, den zwei vor ihnen platzierten Teams. Mindestens Rang zehn muss her, dieser würde zum Einzug ins Play-in-Turnier reichen. Nur sechs Hauptrundenspiele stehen noch aus.

Hartenstein mit den Knicks erfolgreich

Isaiah Hartenstein (8 Punkte) gewann mit den New York Knicks 137:115 gegen die Houston Rockets. Das Team aus dem "Big Apple" (43:33) ist im Osten Fünfter. Im Spitzenspiel schlugen die Denver Nuggets um Nikola Jokic (25 Punkte) die ohne Joel Embiid und James Harden angetretenen Philadelphia 76ers 116:111.

Morant für Grizzlies wieder in der Startformation

Ja Morant stand nach Ablauf seiner Suspendierung bei den Memphis Grizzlies erstmals wieder in der Startformation - und hatte mit 27 Punkten gleich wieder maßgeblich Anteil am 123:119-Erfolg der Grizzlies bei den Atlanta Hawks. Für Memphis war es der sechste Sieg in Folge, kein Team hat aktuell eine längere Erfolgsserie in der NBA.