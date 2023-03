Basketball in der NBA Lakers feiern wichtigen Sieg im Playoff-Rennen Stand: 30.03.2023 07:41 Uhr

Die Los Angeles Lakers mit Nationalspieler Dennis Schröder liegen in der NBA auf Playoff-Kurs. Für Dallas wird es dagegen nach der nächsten Pleite eng.

DIe Los Angeles Lakers siegten am Mittwochabend (29.03.2023, Ortszeit) mit 121:110 bei den Chicago Bulls und feierten einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Tickets in der NBA. Matchwinner bei den Lakers war Anthony Davis mit 38 Punkten und zehn Rebounds, LeBron James kam auf 25 Punkte. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder steuerte 8 Punkte zum Sieg bei.

Lakers vergrößern Vorsprung auf Mavericks

Mit dem Sieg vergrößerten die Lakers, mit 38 Siegen und 38 Niederlagen Achter in der Western Conference, ihr Polster auf die Dallas Mavericks, denen auf der Zielgeraden der regulären Saison spürbar die Luft ausgeht. Die Mavs verloren bei den Philadelphia 76ers mit 108:116 und kassierten die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen.

Die Mavericks lagen zwischenzeitlich mit zwölf Zählern vorn, hatten in den Schlussminuten gegen die bereits für die Endrunde qualifizierten Sixers aber nichts mehr entgegenzusetzen. Nationalspieler Maxi Kleber verbuchte fünf Punkte und zwei Rebounds, erfolgreichste Werfer der Texaner waren die Topstars Luka Doncic (24 Punkte) und Kyrie Irving (23). Topscorer der Partie war MVP-Kandidat Joel Embiid mit 25 Zählern.

In der Tabelle der Western Conference verlor Dallas auf Platz elf mit 37 Siegen und 40 Pleiten bei fünf ausstehenden Partien weiteren Boden. Die Top Sechs jeder Conference stehen direkt in der ersten Playoff-Runde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen im Play-in-Turnier spielen die letzten zwei Tickets aus.

Die New York Knicks liegen weiter auf Kurs zur direkten Qualifikation für die Playoffs. Nach dem 101:92-Sieg gegen die Miami Heat ist den Knicks ein Platz unter den Top Sechs in der Eastern Conference kaum noch zu nehmen. Isiah Hartenstein kam bei den New Yorkern auf sechs Punkte und neun Rebounds.