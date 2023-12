NBA Embiid überragt bei Sieg der 76ers gegen Toronto Stand: 23.12.2023 09:05 Uhr

Joel Embiid hat die Philadelphia 76ers gegen die Toronto Raptors um Dennis Schröder zum nächsten Sieg geführt und wandelt auf den Spuren einer echten NBA-Legende.

Die formstarken 76ers gewannen am Freitagabend (22.12.2023, Ortszeit) mit 121:111 gegen die Toronto Raptors. Den größten Anteil an Phillys achtem Sieg aus den vergangenen neun Spielen hatte der einmal mehr überragende Joel Embiid. Der MVP der vergangenen Saison kam trotz einer Verletzung auf 31 Punkte, damit hat der Kameruner nun in 14 Spielen nacheinander mindestens 30 Zähler erzielt.

Embiid auf den Spuren von Kareem Abdul-Jabbar

Embiids Serie ist die längste in der Liga seit der von James Harden, der in der Spielzeit 2018/19 sogar in 32 Partien nacheinander mindestens 30 Punkte erzielte. Zudem sammelte Embiid 10 Rebounds und hatte damit zum 13. Mal in Folge eine 30-10-Bilanz im Boxscore stehen, also mindestens 30 Punkte und 10 Rebounds oder Assists in einem Spiel. Eine solche Serie hatte zuletzt NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar hingelegt, der in der Saison 1971/72 in 16 Partien nacheinander auf einen 30-10-Wert kam.

Der 29-jährige Embiid war schon im ersten Viertel umgeknickt, er biss aber durch und drehte schließlich auf. Der Center steuerte zudem zehn Rebounds und neun Assists bei. Seine Teamkollegen Tobias Harris (33 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists) und Tyrese Maxey (33, 8, 7) präsentierten sich ebenfalls in starker Form.

Bei den Raptors zeigte Spielmacher Dennis Schröder mit sechs Punkten, drei Rebounds und sechs Assists eine durchschnittliche Leistung. Toronto liegt in der Eastern Conference mit 11:17 Siegen auf Rang zwölf, Philadelphia spielt als Dritter (20:8) oben mit.

Dallas ohne Doncic - Klatsche in Houston

Die Dallas Mavericks mussten ohne den am Oberschenkel verletzten Superstar Luka Doncic eine empfindliche Niederlage bei den Houston Rockets hinnehmen. Das Team aus Texas, das weiterhin auf den deutschen Power Forward Maximilian Kleber (Zehverletzung) verzichten muss, unterlag mit 96:122 (39:56). Dallas steht im Westen derzeit mit 16:12 Siegen auf Rang sieben.

Acht Dreier für Warriors - Curry mit Saison-Bestmarke

Stephen Curry setzte beim 129:118 (63:61) seiner Golden State Warriors gegen die Washington Wizards mit acht verwandelten Dreiern eine persönliche Bestmarke für die laufende Saison. Der zweimalige MVP kam insgesamt auf 30 Punkte. Erst vor wenigen Tagen war Currys Superserie von 268 Hauptrundenspielen mit mindestens einem erfolgreichen Dreierwurf gerissen.