NBA 25. Niederlage in Folge - Detroit nah am Negativrekord Stand: 22.12.2023 08:49 Uhr

Die Detroit Pistons verlieren immer weiter und rücken immer näher an den schmachvollen NBA-Negativrekord heran.

Die Pistons unterlagen in der Nacht zum Freitag (22.12.2023) den Utah Jazz mit 111:119 - es war die 25. Niederlage der Pistons hintereinander. Damit fehlt nur noch eine Pleite zum Einstellen der längsten NBA-Niederlagenserie in einer Saison. Die Cleveland Cavaliers (2010/11) und die Philadelphia 76ers (2013/14) verloren 26 Spiele hintereinander. Die Marke könnte Detroit mit einer weiteren Niederlage in der Nacht zu Heiligabend bei den Brooklyn Nets einstellen.

"Niemand will diese Geschichte mitschreiben" , sagte der niedergeschlagene Pistons-Point Guard Cade Cunningham, der 28 Punkte erzielte. Immerhin: Zur längsten Niederlagenserie überhaupt sind es noch ein paar Partien. Philadelphia kassierte einst am Ende der Spielzeit 2014/15 und zu Beginn der Spielzeit 2015/16 insgesamt 28 Pleiten am Stück.

Western Conference: Siegesserie der Clippers gerissen

Die Siegesserie der Los Angeles Clippers um Weltmeister Daniel Theis riss derweil. Nach zuletzt neun Partien ohne Niederlage kassierte das Team gegen die Oklahoma City Thunder ohne den angeschlagenen Star Kawhi Leonhard ein deutliches 115:134. OKC-Profi Chet Holmgren setzte dabei ein Ausrufezeichen, als er sich den Ball selbst mithilfe des Bretts zupasste und die Szene mit einem krachenden Dunk vollendete. Theis traf beide Wurfversuche, hatte aber insgesamt wie seine Kollegen ein schwächeres Spiel und verbuchte nur vier Zähler, einen Rebound und einen Block. Die Clippers sind damit Fünfter im Westen, wo Oklahoma den zweiten Platz festigte.

Am Ende der regulären Saison erreichen die jeweils besten sechs Teams die Playoffs der NBA. Vier weitere Teams jeder Conference ermitteln zwei weitere Teilnehmer. Die 16 Teams ermitteln dann in den Playoffs den NBA-Champion.

Eastern Conference: Wagner-Brüder verlieren, Milwaukee bleibt oben dran

Moritz Wagner und Franz Wagner zeigten dagegen eine starke Leistung, verloren mit den Orlando Magic aber dennoch gegen die Milwaukee Bucks. Beim 114:118 litten die Magic vor allem unter ihrer schwachen Ausbeute von jenseits der Dreipunkte-Linie. Nur 8 der 33 Versuche gingen rein. "Wir haben auf die richtige Art gespielt, aber wir müssen die Würfe treffen und das war einfach nicht genug heute" , sagte Franz Wagner nach seinen 20 Punkten. Moritz Wagner kam von der Bank in 27 Minuten auf 21 Zähler.

Orlando ist damit Fünfter im Osten, die Bucks bleiben als Zweiter an den Boston Celtics an der Tabellenspitze dran.