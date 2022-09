kommentar Basketball-EM Die Bronzemedaille als Chance für den deutschen Basketball Stand: 19.09.2022 09:05 Uhr

Die erste Medaille für eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft seit 17 Jahren ist ein überraschender und großer Erfolg - sowie ein Versprechen für die Zukunft.

Von Kerstin von Kalckreuth

Der letzte Eindruck bei dieser EM bleibt. Das hat Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert gesagt. Nicht der erste Eindruck, nicht der tolle Sieg gegen Vize-Europameister Frankreich im Auftaktspiel vor 18.000 Menschen in Köln. Nicht der Krimi gegen die Basketball-Nation Litauen. Nicht der wohl mitreißendste Auftritt des Turniers beim Sieg gegen den Topfavoriten Griechenland im Viertelfinale. Der letzte Eindruck zählt und der schimmert nun bronzefarben.

Erste Medaille seit 17 Jahren

Die erste Medaille für eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft seit 17 Jahren ist ein ebenso überraschender wie großer Erfolg. Ein Erfolg, der sich stützt auf einen großen Trainer und auf eine perfekt zusammen gepuzzelte Mannschaft, die als Team hervorragend funktionierte.

Angeführt von einem überragenden Kapitän Dennis Schröder, der seine Egozentrik beiseitegeschoben und seit dem ersten Tag der Vorbereitung alles für das Team gegeben hat.

Viel Aufmerksamkeit

Neben der Bronzemedaille wurde die Mannschaft von Gordon Herbert mit viel Aufmerksamkeit belohnt. Ausverkaufte Arenen, ein großes Medienecho. Mit einem Basketball-Boom rechnen nicht mal die deutschen Spieler, sie wünschen sich ganz bescheiden mehr Anmeldungen im Nachwuchsbereich. Der Deutsche Basketball-Bund ist gefordert, aus dem Erfolg diesmal mehr zu machen, als zuletzt Anfang der 2000er mit Mega-Star Dirk Nowitzki.

Versprechen an die Zukunft

Sportlich ist diese EM jedenfalls ein Versprechen an die Zukunft. Trainer Gordon Herbert kann auf mehr Topspieler zurückgreifen als es sie noch zu Nowitzkis Zeiten gab. Und sie alle haben Lust auf die Nationalmannschaft. Dennis Schröder will als Kapitän weitermachen.

Und auch die Entdeckung dieser EM will wiederkommen: Der 21-jährige Franz Wagner, er könnte der neue Superstar in der NBA und im Nationaltrikot werden. Es wäre dem Basketball in Deutschland zu wünschen, wenn dieser letzte Eindruck bei der EM nur der Anfang gewesen wäre.