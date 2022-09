Rückblick auf Basketball-EM Von Euphorie getragen, mit Bronze belohnt Stand: 19.09.2022 09:31 Uhr

Spanien ist Europameister, Deutschland gewinnt die erste EM-Medaille seit 17 Jahren, die großen NBA-Stars scheiden überraschend früh aus, mehrere Schiedsrichter sorgen für Aufregung – ein Rückblick auf die Basketball-EM 2022.

Von Lovis Binder

Die Vorrunde der Basketball-EM hatten sich Tschechien, Georgien, Italien und Deutschland als Gastgeberländer geteilt. Der Fokus der meisten deutschen Basketballfans lag dabei auf Köln, wo das deutsche Team vier von fünf Vorrundenspielen gewann und einer der besten Spieler der NBA, Luka Doncic, für Slowenien dominierte.

Die Vorrunde in Köln mit jeweils drei Spielen pro Spieltag wurde von einer besonderen Euphorie getragen. Auch während der Spiele ohne deutsche Beteilung waren viele Fans in der Arena, die für eine laute und elektrisierende Stimmung sorgten.

Vor allem die Anhänger der litauischen Mannschaft waren teilweise so laut, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Laut Deutschem Basketball Bund waren die mehr als 236.000 Zuschauer in der Vorrunde in Köln ein EM-Rekord.

Schiedsrichterleistungen verursachen Diskussionen

In der Vorrunde machten auch die Schiedsrichter auf sich aufmerksam. Im Spiel zwischen Deutschland und Litauen führte Litauen einen Freiwurf zu wenig aus, ohne dass jemand es bemerkte.

Beim Spiel zwischen der Türkei und Georgien lief die Spielzeit 22 Sekunden weiter, obwohl sie hätte gestoppt werden müssen.

Schröder lobt Wagner

Obwohl das deutsche Team unter anderem auf NBA-Profi Maxi Kleber und EuroLeague-Center Tibor Pleiß verzichten musste, spielte es sich in der Vorrunde in einen Rausch. Vor allem Aufbau Dennis Schröder verbesserte sich von Spiel zu Spiel und führte das Team als Kapitän und Topscorer an.

Auch auf den 21-jährigen Franz Wagner, Orlando Magic, war bei seinem ersten Turnier für Deutschland Verlass. "Der ist super, der muss so weitermachen und dann wird er einer der Besten, das Potenzial hat er", sagte Schröder im Interview bei NBA Overtime über ihn.

Appell an die Basketball-Fans

Nach einer spielerisch und stimmungstechnisch besonders guten Vorrunde ging es für die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Außenseiter Montenegro – in Berlin, wo alle Spieler der K.O.-Runde stattfanden. Deutschland dominierte, es sah nach einem klaren Sieg aus, bis das deutsche Team einen Gang runter schaltete und am Ende nur knapp gewann.

Abgesehen von der schlechten Leistung in der zweiten Halbzeit kritisierte Aufbauspieler Madodo Lo (Alba Berlin) die Stimmung in der Arena, die nicht zu vergleichen mit den Spielen in Köln war. "Ich appelliere an alle Berliner, zeigt doch, woraus wir geschnitzt sind."

Superstars der NBA fliegen früh raus

Die größte Aufmerksamkeit bei dieser Basketball-EM hatten von Anfang an die drei NBA-Stars Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic und Luka Doncic. Ohne Übertreibung: Diese drei Spieler gehören zu den aktuell zehn besten Spielern der Welt.

Doch für den Serben Nikola Jokic war nach einer überzeugenden Vorrunde schon im Achtelfinale gegen Italien Schluss. Ein Runde später musste sich auch der bis dahin sehr stark spielende Doncic gegen Außenseiter Polen verabschieden.

Blieb noch Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo wirkte so, als ob er versuchte, im Schongang durchs Turnier zu gehen und immer nur dann aufdrehte, wenn Griechenland ihn brauchte – so zum Beispiel mit 41 Punkten gegen die Ukraine und 27 Punkten gegen Tschechien.

Doch gegen Deutschland im Viertelfinale reichte auch ein sehr starker Antetokounmpo nicht aus. Deutschland verteidigte im Kollektiv stark, machte die Zone meistens zu und rotierte schnell zu den Dreierschützen der Griechen.

Fans hatten Tickets für das falsche Spiel

Dieses Viertelfinale der Deutschen brachte die Arena dann auch zum Kochen, was sich – zumindest bei Deutschland-Spielen – so durchzog. Für viele Fans ärgerlich waren allerdings kurzfristige Änderungen der Startzeiten der Spiele.

So hatten Fans zum Beispiel im Vorfeld Tickets fürs deutsche Viertelfinale gekauft, guckten dann aber Spanien gegen Finnland. Der Weltverband FIBA und der DBB machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Deutsches Team löst Euphorie aus

Deutschland verlor das Halbfinale knapp gegen sehr starken Teambasketball der Spanier. Aber der Frust dauert nur knapp zwei Tage, bis die deutsche Mannschaft sich im Spiel um den dritten Platz gegen Polen die Bronzemedaille sicherte – die erste EM-Medaille seit 17 Jahren.

Das deutsche Team hat mit sieben Siegen aus neun Spielen auch außerhalb der Arenen eine zumindest kleine Basketball-Euphorie ausgelöst. Der Basketball-Kanal von Funk und Sportschau auf Instagram, NBA Overtime, erreichte am Tag des Halbfinales 1,1 Millionen User.

Die spanische Nationalmannschaft gehört seit 20 Jahren ohne lange Pausen zu den besten Teams der Welt. Und auch bei dieser EM haben sie durch schnellen Teambasketball und starke Verteidigung imponiert. Frankreich hatte während des Turniers viele Probleme, kämpfte sich aber immer wieder zurück. Doch für die ganz große Aufholjagd gegen Spanien hat es am Ende nicht gereicht.