Basketballerin Griner in Haft Druck auf US-Präsident Biden wächst Stand: 06.07.2022 12:49 Uhr

Nach dem offenen Brief der in Russland inhaftierten US-Basketballerin Brittney Griner wächst der Druck auf US-Präsident Joe Biden.

Von Christian Mixa

Das Schicksal der seit Februar in Russland inhaftierten US-Basketballerin Brittney Griner ist längst zu einem politischen Fall geworden. Nun ist er auch ganz offiziell beim US-Präsidenten gelandet: Wie das Weiße Haus bestätigte, hat Joe Biden einen handschriftlich verfassten Brief von Griner erhalten.

" Ich sitze hier in einem russischen Gefängnis. Alleine, ohne den Schutz meiner Frau, meiner Familie, meiner Freunde oder meiner sonstigen Verdienste ", schrieb Griner. " Ich habe Angst, dass ich für immer hier bleiben könnte. " In einem emotionalen Appell bat Griner den Präsidenten direkt um Unterstützung, für sich und für alle anderen US-Amerikaner, die in Russland festgehalten werden: " Bitte tun sie alles, was in ihrer Macht steht, damit wir nach Hause können. "

Griners Brief an Präsident Biden am 4. Juli

Dass der Brief am 4. Juli im Weißen Haus ankam, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, dürfte kein Zufall gewesen sein: Der 4. Juli sei für ihre Familie immer ein besonderer Tag gewesen, schrieb Griner auch an den Präsidenten. Ihr Vater habe im Vietnamkrieg gekämpft, die Familie habe diesen Feiertag auch immer zu Ehren aller US-Soldaten begangen. Independence Day, Vietnam, die Army - mehr politische Symbolkraft geht kaum in den USA.

Weißes Haus über Fall Griner: "Höchste Priorität"

Aus dem Weißen Haus gab es zunächst keine direkte Antwort, der Präsident habe Griners Brief aber gelesen, teilte eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der "BBC" mit. Es gebe vonseiten des Präsidenten die absolut klare Marschroute, die Freilassung von US-Bürgern, die "im Ausland zu Unrecht inhaftiert oder als Geisel genommen sind", zu erreichen, dazu zähle auch Griner.

Der Fall der Basketball-Olympiasiegerin, der in Russland unerlaubter Drogenbesitz vorgeworfen wird, habe für den Präsidenten " höchste Priorität ", hieß es auch beim Pressebriefing am Dienstag im Weißen Haus. Das Außenministerium und Bidens Büro seien zudem regelmäßig im Austausch mit Griners Familie.

Letzteres war wohl auch eine Antwort auf die zuletzt lauter werdende Kritik von Cherelle Griner, der Ehefrau der US-Basketballerin. Cherelle Griner hatte der US-Regierung im "CBS"-Frühstücksfernsehen vorgeworfen, nicht genug für die Freilassung ihrer Frau zu unternehmen. Es sei zudem " entmutigend ", dass sie aus dem Weißen Haus noch keine direkte Antwort erhalten habe, wurde sie bei der "New York Times" zitiert. " Ich werde nicht länger stillhalten. Meine Frau führt einen schweren Kampf, wir müssen ihr helfen ."

Prozess gegen Griner hat begonnen - Verurteilung droht

Griner fühle sich nach nunmehr fast fünf Monaten in russischer Haft körperlich schwach, aber mental gesund, wie sie ihrer Frau versicherte. Doch ein Ende ihrer Haft dürfte dauern: Am vergangenen Freitag hatte es einen ersten Gerichtstermin gegeben. Nach Angaben von Griners Anwalt werde der Prozess mindestens zwei Monate dauern. Die Untersuchungshaft wurde nach dpa-Berichten bis Ende Dezember verlängert.

Dass nun tatsächlich ein Verfahren gegen Griner eröffnet wurde, ist nach Einschätzung von Russland-Experten eher ein Zeichen dafür, dass Griner am Ende auch verurteilt wird. " Das russische Rechtssystem kennt keine Unschuldsvermutung ", sagt William Pomeranz vom Kennan-Institut in der "New York Times". " Das heißt: Ein Fall wird eigentlich erst dann vor Gericht gebracht, wenn man davon ausgeht, dass er in einem Schuldspruch endet. "

Demnach bliebe, so wird in US-Medien spekuliert, als einzige Möglichkeit wohl nur ein Gefangenenaustausch, um Griner aus der russischen Haft zu befreien. Angesichts von Griners Prominenz, sie ist einer der Topstars der WNBA, dürften dann bei möglichen Verhandlungen von russischer Seite wohl hohe Forderungen gestellt werden. In US-Medien kursieren Namen wie die des Waffenhändlers Viktor Bout oder des Hackers Roman Seleznev, beide in den USA zu hohen Haftstrafen verurteilt.

Offener Brief von prominenten schwarzen Frauen

Der Druck auf die US-Regierung nimmt in jedem Fall weiter zu. Der Aufschei sei immer noch nicht laut genug, sagte Brianna Turner, die mit Griner bei Phoenix Mercury spielt. Eine andere Teamkollegin, Sophie Cunningham, merkte an, dass der Fall wohl anders behandelt werden würde, " wenn es sich um LeBron James oder Tom Brady handeln würde ."