Die Basketballer von Alba Berlin haben sich in einem wieder spannenden Playoff-Finale gegen den FC Bayern München den Vorteil zurückerkämpft und sind nur noch einen Sieg vom erneuten Meistertitel entfernt. Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses gewann am Samstag in München mit 81:69 (37:37) - in der Best-of-Five-Serie steht es damit 2:1 für die Hauptstädter.

Schon in Spiel vier am Sonntag (15.00 Uhr) kann Alba die Titelverteidigung perfekt machen. Die Bayern dagegen brauchen unbedingt den Heimerfolg, um ein alles entscheidendes fünftes Spiel am Dienstag in Berlin zu erzwingen.

"Das war eine gute Antwort auf Donnerstag" , sagte Alba Berlins Luke Sikma nach der Partie bei MagentaSport: "Wir haben daran geglaubt." Das Ende des dritten Viertels sei der Schlüsselmoment gewesen. Enttäuscht zeigte sich Bayern-Coach Andrea Trinchieri: "Ich glaube, Alba war heute besser."

Berlin holt Neun-Punkte-Rückstand auf

In einem extrem umkämpften Match waren Marcus Eriksson und Luke Sikma mit je 13 Punkten die erfolgreichsten Werfer für die Berliner, die einen Neun-Punkte-Rückstand im dritten Viertel famos aufholten. Den verletzungsgeplagten Bayern reichten 23 Punkte von D.J. Seeley nicht für den Sieg.