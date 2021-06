Der neunmalige Meister aus Berlin bezwang am Mittwoch (09.06.2021) Pokalsieger Bayern München mit 89:86 (43:40) und kann bereits am Donnerstagabend (20.30 Uhr) erneut in eigener Halle nachlegen.

Dann sind bis zu 2.000 Fans in der Arena am Berliner Ostbahnhof zugelassen, am Mittwoch waren es 1.450. München hat im dritten Spiel am Samstag (15.00 Uhr) erstmals Heimrecht und darf bis zu 1.000 Fans in seine Halle lassen.