Basketball-Bundesliga, 24. Spieltag

Basketball: Ludwigsburg ist wieder zurück in der Spur

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind in der Basketball-Bundesliga wieder auf Erfolgskurs. Sechs Tage nach der 58:68-Niederlage bei den Hakro Merlins Crailsheim setzte sich der Tabellenführer beim Playoff-Anwärter ratiopharm Ulm am Samstag in einer intensiven Begegnung mit 83:77 durch.