Basketball-Bundesliga Müde Bayern patzen beim MBC in Weißenfels 19.10.2024

Die müden Basketballer von Bayern München haben nach dem kräftezehrenden Euroleague-Doppelpack eine überraschende Pleite in der Bundesliga kassiert.

Der Titelverteidiger um Weltmeister-Trainer Gordon Herbert verlor am Samstag bei Abstiegskandidat Syntainics MBC 75:79 (35:40) und musste am fünften Spieltag bereits seine zweite Niederlage hinnehmen. Die Bayern büßten damit ihren zweiten Tabellenplatz ein. Spitzenreiter ratiopharm Ulm, einziges noch ungeschlagenes Team der Liga, ist am Samstagabend bei den EWE Baskets Oldenburg zu Gast.

Euroleague-Spiel in den Knochen

In Weißenfels liefen die Bayern zumeist einem Rückstand hinterher, kamen aber durch Nationalspieler Nick Weiler-Babb zwölf Sekunden vor Spielende noch einmal bis auf zwei Punkte heran. Bester Werfer der Bayern war Weiler-Babb mit 19 Punkten.

Der MBC um den früheren Bayern-Publikumsliebling John Bryant stellte in Ty Bremer (22 Punkte) den Topscorer der Partie. Die Bayern hatten in der Euroleague am Dienstag 78:86 bei Partizan Belgrad um den früheren Münchener Isaac Bonga verloren, nur 48 Stunden später gab es einen 109:107-Sieg gegen Paris Basketball.