Viertelfinale in den BBL-Playoffs FC Bayern braucht noch einen Sieg gegen Ludwigsburg Stand: 22.05.2024 20:58 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern haben Spiel drei der Viertelfinal-Serie in Ludwigsburg gewonnen und brauchen noch einen Sieg für den Einzug ins Halbfinale der BBL-Playoffs.

Das beste Team der Hauptrunde gewann am Mittwoch (22.05.2024) das Auswärtsspiel bei den Riesen Ludwigsburg mit 84:73 (45:37) und ist in der "Best of five"-Serie mit 2:1 Siegen in Führung gegangen. Die vierte Partie findet am Freitag erneut in Ludwigsburg statt, bei einem Erfolg stehen die Bayern im Halbfinale.

Die Gäste fanden zwar aus der Distanz nicht ihren Rhythmus, trafen dafür in der Zone hochprozentig, erzielten im ersten Viertel 26 Punkte und behaupteten eine Acht-Punkte-Führung auch zur Halbzeit. Silas Melson (24 Punkte) hielt die Gastgeber mit 16 der 37 Ludwigsburger Punkte zur Pause im Spiel.

Ludwigsburg-Comeback nach der Habzeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte führte Jeff Roberson die Ludwigsburger zurück, die die Partie kurzzeitig ausgleichen konnten. Die Münchener erzielten im dritten Durchgang nur zwölf Punkte, gingen aber mit einer 57:53-Führung in den Schlussabschnitt. Dort blieben die Gastgeber stets in Schlagdistanz, ehe sich die Bayern in der Schlussphase durch einen 7:0-Lauf entscheidend absetzten.

Ibaka mit Bestwerten bei Bayern-Basketballern

Serge Ibaka erzielte 16 Punkte, neun Rebounds sowie fünf Assists und führte die Münchner in allen drei Kategorien an.

Alba Berlin hatte am Dienstagabend mit einem "Sweep", dem dritten Sieg im dritten Spiel, gegen Bonn, als erstes Team vorzeitig den Einzug ins Halbfinale geschafft.