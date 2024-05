Viertelfinale in der BBL Ludwigsburg gewinnt überraschend gegen die Bayern Stand: 18.05.2024 23:04 Uhr

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben zum Start der Basketball-Playoffs völlig überraschend den FC Bayern besiegt. In München gewannen die Ludwigsburger 102:98 nach Verlängerung. Auch die Baskets Würzburg gewannen - sie bezwangen Titelverteidiger ratiopharm Ulm mit 78:65.

Drei Siege sind für das Weiterkommen nötig. Nach dem ersten Spieltag führen Ludwigsburg, Würzburg, Chemnitz (gegen Vechta) und Alba Berlin (gegen Bonn) jeweils mit 1:0.

München rettet sich in die Verlängerung

Während fast die gesamte Partie über München geführt hatte, wendete sich langsam das Blatt. Der Hauptrundenachte aus Ludwigsburg spielte sich im letzten Abschnitt in einen Rausch. Schnell war die Zehn-Punkte-Führung der Münchner dahin, Ludwigsburgs Silas Nelson verwandelte allein im vierten Viertel fünf Dreier.

Insgesamt kam der Point Guard der Gäste auf 33 Zähler. Weltmeister Andreas Obst rettete den Sieger der regulären Saison von der Dreierlinie per Buzzer Beater noch in die Verlängerung, in der die Riesen die besseren Nerven hatten.

Das nächste Duell findet am Montag (17 Uhr) erneut in München statt. Für Ludwigsburg, das sich erst noch im Play-in-Turnier für die Playoffs qualifizieren musste, wird es das fünfte Spiel in neun Tagen.

Intensives Duell in Ulm

Zuvor hatte auch Meister ratiopharm Ulm einen Fehlstart in die heiße Saisonphase hingelegt. Der Titelverteidiger verlor zum Auftakt der Best-of-five-Serie gegen die Würzburg Baskets in eigener Halle mit 65:78 (38:40).

Der Vierte und der Fünfte der abgelaufenen Hauptrunde lieferten sich ein intensives Duell, erst im Schlussviertel konnten sich die Baskets leicht absetzen. Point Guard Otis Livingston, MVP der regulären Saison, verhalf den Würzburgern mit 22 Punkten zum Sieg. Das nächste Duell der findet am Montag (19 Uhr) ebenfalls in Ulm statt.