BBL: Alba Berlin fertigt Bamberg ab

Entschieden war die Partie in Berlin eigentlich nach dem ersten Viertel. Alba dominierte von Beginn an das Match und ließ nach zehn Minuten lediglich acht Bamberger Punkte zu. Bis zur Pause baute das Team von Trainer Israel Gonzalez den Vorsprung auf 17 Zähler aus. Nach dem Seitenwechsel hatte der Titelverteidiger keine Probleme mit den schwachen Gästen und deklassierte das frühere deutsche Topteam. Berlins Center Christ Koumadje traf beim Sieger mit 14 Zählern am besten. Alle zwölf eingesetzten Alba-Spieler konnten punkten.

Ulm macht Playoff-Teilnahme perfekt

ratiopharm Ulm (20:10) machte durch ein 80:73 (40:33) bei medi Bayreuth die Playoff-Teilnahme perfekt. Durch den Auswärtserfolg kann die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic vier Spiele vor Saisonschluss nicht mehr aus den Plätzen, die zur K.o.-Runde berechtigen, verdrängt werden. Bayreuth (11:21) kassierte dagegen die elfte Niederlage in Serie.

Quelle: dpa