Basketball, BBL Alba Berlin verliert Spitzenspiel gegen Bayern München Stand: 04.03.2023 22:47 Uhr

Alba Berlin hat das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern München verloren und damit auch die Tabellenführung an die Telekom Baskets Bonn abgegeben.

Das Team von Trainer Israel Gonzalez unterlag am Samstag (04.03.2023) daheim dem Dauerrivalen nach hartem Kampf mit 71:76 (43:43). Zuvor hatte Alba in der heimischen Liga zwölf Spiele in Serie gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 14 sowie Johannes Thiemann und Maodo Lo mit je zwölf Punkten.

Intensive Anfangsphase

Von Beginn an entwickelte sich eine hochintensive Partie, in der zunächst die Defensivreihen dominierten. Vor allem Alba agierte unter dem Korb sehr konzentriert und ließ kaum Offensivrebounds der Bayern zu. Und da die Gäste zunächst kaum trafen, zog der Titelverteidiger, der auf die angeschlagenen Yovel Zoosman und Tamir Blatt verzichten musste, schnell auf 16:7 davon.

Doch gegen Ende des ersten Viertels trafen die Bayern vermehrt ihre Distanzwürfe und kamen so schnell zurück. Die Partie war nun komplett ausgeglichen, aber Alba leistete sich zu viele Ballverluste. Mitte des zweiten Abschnittes lagen die Berliner plötzlich 23:27 zurück. Doch sie blieben unbeeindruckt und antworteten mit einem 11:0-Lauf.

Doch noch vor dem Seitenwechsel glichen die Bayern wieder aus und die Gastgeber taten sich nun immer schwerer, in aussichtsreiche Wurfpositionen zu kommen. Die Bayern gingen wieder in Führung. Aber Alba kämpfte sich zurück und die Führung wechselte im letzten Viertel hin und her. Die Entscheidung fiel erst 14,7 Sekunden vor Ende, als Isaac Bonga zwei Freiwürfe zum 76:71 verwandelte.

Hamburg verliert vor Nowitzkis Augen daheim

Vor den Augen der deutschen NBA-Legende Dirk Nowitzki hatten die Veolia Towers Hamburg am Freitagabend derweil einen Rückschlag kassiert. Im ersten Einsatz nach der Länderspielpause unterlag der Nordklub dem früheren Serienmeister Brose Bamberg mit 83:88 (48:45) und verpasste es, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Bester Werfer der Hamburger, die zuletzt überraschend bei Bayern München gewonnen hatten, war Jordan Davis mit 20 Punkten. Bei Bamberg überzeugte Patrick Miller mit 19 Punkten und acht Assists. Die Franken haben mit jeweils elf Siegen und Niederlagen wieder eine ausgeglichene Bilanz. Hamburg (8:14) steht deutlich schlechter da.

Nowitzki verfolgte das Duell am Spielfeldrand, der Würzburger hat mit Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby einst in der deutschen Nationalmannschaft zusammengespielt.