BBL, 24. Spieltag Rostock schließt zu Bamberg auf Stand: 18.03.2023 20:12 Uhr

Aufsteiger Rostock Seawolves behauptet sich weiter stark in der Basketball-Bundesliga. Am 24. Spieltag holte der Ostsee-Klub einen 94:88-Sieg bei den Baskets Bamberg.

Nach einem starken ersten Viertel lagen die Rostocker am Samstag (18.03.2022) beim 30:20 schon mit zehn Punkten in Führung. Doch die Franken kämpften sich Stück für Stück heran und glichen am Ende des dritten Viertels bei einem 10:1-Lauf durch einen Drei-Punkte-Wurf von Gerel Simmons zum 67:67 aus.

Im letzten Durchgang wechselte die Führung ständig. Knapp zweieinhalb Minuten vor Ende der Partie brachte Patrick Miller die Gastgeber mit einem Korbleger mit 84:83 in Führung. Aber der Schlussspurt gehörte dann den Seawolves. Mit einem Alley Oop von Selom Mawubge gut eine Minute vor Schluss bauten die Gäste ihre Führung auf fünf Punkte aus und holten sich am Ende den Auswärtssieg.

Beste Werfer bei Rostock, das auf Platz zehn jetzt wie Bamberg (8. Platz) eine ausgeglichene Bilanz von zwölf Siegen und zwölf Niederlagen hat, waren Jequan Lewis und Tyler Nelson mit 21 Punkten. Jaromir Bohacik kam für Bamberg auf 22 Zähler.