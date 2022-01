Basketball | Bundesliga

BBL: Alba setzt Auswärtsserie fort, Bonn siegt in Oldenburg

Meister Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga an den Spitzenplätzen dran. Das Team aus der Hauptstadt setzte sich nach einem starken Schlussabschnitt mit 82:70 (38:40) bei s.Oliver Würzburg durch und fuhr den siebten Auswärtssieg in Serie ein.