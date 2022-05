Playoff-Halbfinale: "Riesen"-Aufgabe für Titelfavorit Alba Berlin

"Kein Vorteil", aber schon ein Zeichen

Am Freitag (27.05.2022) steht die erste Halbfinalpartie zwischen Berlin und Ludwigsburg an. Und die waren in der Hauptrunde das einzige Team, dem es gelang, Berlin beide Male zu besiegen. " Das ist bestimmt kein Vorteil für uns, dass wir zweimal gewonnen - das gibt ihnen eine offene Rechnung zum Begleichen ", sagte Ludwigsburg-Trainer John Patrick.

Für Alba waren es aber dennoch Spiele, die für die anstehenden Halbfinalpartien als Warnung zu verstehen sind. " Ich erwarte eine sehr schwere Serie, deutlich schwerer als gegen Bamberg. Ludwigsburg ist ein Klub, der ein System hat, der Erfolg hat. In den letzten fünf Jahren steigern sie sich immer weiter ", sagte Berlin-Coach Israel Gonzalez.

Traum vom Titel und Sieg gegen Alba

In der vergangenen Saison schafften es die Riesen schon ins Halbfinale, scheiterten dort an Bayern München. Im Jahr davor stand Ludwigsburg in den wegen der Corona-Pandemie verkürzten Playoffs sogar im Finale und verlor gegen Alba. Ist Berlin wieder Endstation oder gelingt nun der ganz große Wurf?