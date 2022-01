Die BG Göttingen hat es in der Basketball-Bundesliga verpasst, den Anschluss an die Spitzenplätze herzustellen. Das Nachholspiel vom zweiten Spieltag am Mittwoch (05.01.2022) in Bayreuth verlor das Team von Trainer Roel Moors mit 72:75. Göttingen bleibt mit nun 18:10 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, Bayreuth ist Zehnter mit 14:14 Punkten.