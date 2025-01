Überraschung in der BBL Bayerns Basketballer stolpern über Alba Berlin Stand: 05.01.2025 18:55 Uhr

Der dauerkriselnde Vizemeister Alba Berlin hat mit einer engagierten Leistung BBL-Spitzenreiter Bayern München bezwungen. An der Spitze haben nun vier Teams die gleiche Bilanz.

Im Prestigeduell der Basketball-Bundesliga siegte Alba mit 88:81 (37:47). Der Double-Gewinner aus München gab eine zwischenzeitliche Führung von 25 Punkten aus der Hand und verpasste es so, seine Tabellenführung auszubauen. Nach der zweiten Niederlage in Folge haben die Bayern eine Bilanz von 9:4-Siegen und stehen nun mit drei punktgleichen Teams an der Spitze.

Im Gegensatz zum Double-Gewinner freut sich Berlin über den erst zweiten Sieg aus den vergangenen elf Spielen und hält die Hoffnungen auf die Play-Ins (Top 10) auf Platz 13 am Leben. Alba-Center David McCormack und Bayerns Devin Booker waren mit jeweils 20 Punkten die besten Scorer.

Bonn siegt deutlich, Ulm setzt sich knapp durch

In einem Duell zweier Teams, die unmittelbar hinter dem Top-Quartett folgen, ist es den Baskets Bonn gelungen, ein Zeichen zu setzen. Bei den Löwen Braunschweig, Fünfter der Tabelle, gab es ein deutliches 94:74 (54:47), der die Baskets auf Rang sechs vorrücken lässt. Phlandrous Fleming Jr. war mit 19 Punkten, acht Rebounds und fünf Assists der dominante Spieler auf dem Feld.

Bereits am Samstag hatte ratiopharm Ulm Druck auf den Spitzenreiter gemacht. Die Ulmer gewannen knapp mit 92:89 (48:48) beim MBC aus Weißenfels und schlossen mit neun Siegen und vier Niederlagen auf die Bayern auf. Beste Werfer waren der Ulmer Forward Karim Jallow und Weißenfels-Guard Michael DeVoe (jeweils 19 Punkte).

Siege für Rostock und Chemnitz

Die Rostock Seawolves haben den dritten Sieg in Serie eingefahren. Das Team von Cheftrainer Przemyslaw Frasunkiewicz setzte sich gegen Rasta Vechta im Duell um die Play-In-Plätze mit 87:83 (37:40) durch.

Im dritten Spiel des Tages machten die Niners Chemnitz im Kampf um die Playoff-Plätze Boden gut. Fünf Tage nach dem 82:72-Sieg im mitteldeutschen Derby gegen den MBC feierten die Sachsen den zweiten Sieg nacheinander. Gegen die stark ersatzgeschwächten Frankfurt Skyliners gab es ein deutliches 85:66 (48:27).

Würzburg ringt Göttingen nieder

Die Würzburg Baskets feierten am Freitag wie Ulm den neunten Saisonsieg in der Bundesliga und liegen damit auf dem vierten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski setzte sich in einem umkämpften Spiel 79:78 (42:36) gegen Schlusslicht BT Göttingen durch.

Bester Werfer der Baskets war Owen Klassen mit 15 Punkten, bei den Gästen überzeugte Tra Holder mit 17 Zählern. Während sich Würzburg damit in der Spitzengruppe festsetzt, wird die Lage bei den Göttingern immer bedrohlicher. Mit nur einem Sieg aus zwölf Spielen liegt der Klub weiterhin auf einem Abstiegsplatz.