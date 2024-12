13. Spieltag in der BBL Alba fängt sich nächsten Tiefschlag Stand: 28.12.2024 20:58 Uhr

Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga nicht voran. Am Samstag (28.12.2024) verlor der Vizemeister vor 3.000 Zuschauern in der ausverkauften Stadthalle Weißenfels nach einer schwachen zweiten Halbzeit gegen den Syntainics MBC mit 76:94 (50:43).

Alba bleibt nach sieben Niederlagen in elf Spielen im unteren Tabellendrittel. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 16 und Yanni Wetzell mit 15 Punkten.

Die Verletzungsproblematik reißt bei Alba in dieser Saison dabei einfach nicht ab. Kurzfristig musste Trainer Israel Gonzalez auf Louis Olinde (Fußprobleme), Matt Thomas und Ziga Samar (beide Infekt) verzichten. Dafür war Gabriele Procida wieder dabei.

Hektischer Beginn mit vielen Fehlern

Alba fand zunächst in der hektischen Anfangsphase mit vielen Fehlern auf beiden Seiten besser in die Partie. Die Berliner agierten defensiv sehr aufmerksam und lagen meist knapp in Führung. Der MBC hatte unter dem Korb Probleme, blieb aber vor allem dank erfolgreicher Drei-Punkt-Würfe dran.

Mitte des zweiten Viertels konnten sich die Berliner erstmalig mit 13 Punkten absetzen (40:29). Sie verpassten es in dieser Phase aber, die Führung noch deutlicher zu gestalten. Und der Halbzeitplan, die Distanzschützen des MBC besser zu verteidigen, ging prompt nach hinten los.

Einbruch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kassierten sie gleich fünf davon in Serie. Nach einem 4:19-Lauf lagen sie so erstmalig deutlicher zurück (54:62). Ende des dritten Viertels fing sich Alba zwar und glich wieder aus (62:62). Doch zu Beginn des letzten Abschnittes gab es einen erneuten 0:15-Lauf.

Würzburg gewinnt in Bonn

Die Würzburg Baskets haben derweil nach einer späten Aufholjagd bei den Telekom Baskets Bonn gewonnen und sind wieder mit Tabellenführer Bayern München gleichgezogen.

Beim 90:81 (42:51)-Erfolg am Rhein lagen die Gäste noch im Schlussviertel mit acht Zählern in Rückstand, ehe ihnen ein Lauf von zwölf Punkten die erstmalige Führung brachte. Jhivvan Jackson und Zac Seljaas waren mit je 21 Punkten die erfolgreichsten Würzburger Schützen, auch Bonns Bodie Hume erzielte 21 Zähler. Es war der dritte Erfolg nacheinander und der achte im elften Saisonspiel für den Tabellenzweiten.

Ludwigsburg schlägt Frankfurt deutlich

Die MHP Riesen Ludwigsburg besiegten die abstiegsbedrohten Skyliners aus Frankfurt deutlich 82:61 (42:26) und schoben sich damit auf den fünften Tabellenplatz vor. Außerdem gewannen die Rostock Seawolves 92:78 (50:43) gegen die Veolia Towers Hamburg und zogen in der Tabelle an den Hanseaten vorbei.

Braunschweig besiegt Oldenburg hauchdünn

Am Freitag bezwangen die Löwen Braunschweig die EWE Baskets Oldenburg nach einem Zehn-Punkte-Vorsprung zur Pause am Ende hauchdünn mit 83:82. Ebenso knapp gewann die Bamberg Baskets die Niners Chemnitz mit 81:80 (42:37).

Spielszene beim Spiel zwischen den Baskets Bamberg und den Niners Chemnitz in der BBL