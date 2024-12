Knapper Sieg im Topspiel Heidelberg stürzt Ulm von der BBL-Spitze Stand: 14.12.2024 21:04 Uhr

Die Academics Heidelberg haben den bisherigen Tabellenführer Ulm dank einer eindrucksvollen Aufholjagd im Topspiel der Basketball Bundesliga (BBL) von der Spitze gestürzt.

Durch das 69:67 (33:45) am Samstag zog der bisherige Zweite am Meister von 2023 vorbei und übernahm nach vier Erfolgen in Serie die Tabellenführung. Damariae Horne und Erol Ersek waren mit jeweils 14 Punkten die besten Werfer der Heidelberger, die zu Beginn des dritten Viertels noch mit 19 Zählern zurückgelegen hatten.

Im Schlussabschnitt brachen die Ulmer jedoch ein, die Gastgeber erzielten nur noch sieben Punkte und kassierten die erste Pleite nach zuvor fünf Pflichtspielsiegen in Serie.

Braunschweig holt Sieg in Frankfurt

Bereits am Freitag hatten sich die Basketball Löwen Braunschweig durch den dritten Sie in Folge weiter Richtung Spitzengruppe vorgeschoben. Bei den Frankfurt Skyliners setzte TJ Crockett in seinem ersten Spiel nach mehrwöchiger Verletzungspause mit einem erfolgreichen Dreier in der Schlussphase den Kurs zum 92:91 (43:48)-Sieg.

Die zu Hause noch sieglosen Frankfurt bleiben auf dem vorletzten Platz.